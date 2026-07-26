Jefferies bestätigt 'Buy' — Ziel fällt von 82 auf 68 €: Kaufchance?

In einer später veröffentlichten Aktualisierung am selben Tag senkte Jefferies das Kursziel jedoch auf 68 Euro, ohne die Kaufempfehlung aufzugeben. Ursache dieser Anpassung war vor allem das überraschend niedrige Umsatzziel für das dritte Quartal und ein etwas zurückhaltenderer Ausblick zur Margenentwicklung, die die Aktie kurzfristig unter Druck gesetzt hätten. Menon betonte, dass diese Signale zwar enttäuschend seien, aber eher auf vorübergehende Belastungsfaktoren als auf fundamentale Schwächen hindeuteten.

Jefferies hat seine Bewertung für den Halbleiterkonzern STMicroelectronics trotz kurzfristiger Enttäuschungen mit „Buy“ bekräftigt, allerdings innerhalb eines Tages sein Kursziel mehrfach angepasst. In einer frühen Studie am 23. Juli 2026 bestätigte Analyst Janardan Menon das bisherige Ziel von 82 Euro und hob hervor, dass die vorgelegten Zahlen zum zweiten Quartal weitgehend mit den Erwartungen von Jefferies und dem Konsens übereinstimmten. Besonders positiv bewertete er die Prognose des Unternehmens für die Bruttomarge im laufenden dritten Quartal von 37 Prozent, die leicht über seiner eigenen Schätzung von 36,2 Prozent lag.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Aus Sicht der Investmentbank bleibt die längerfristige Perspektive für STMicroelectronics intakt: Angemessene Bewertungskennzahlen für 2027 sowie die Erwartung einer sich wieder anziehenden Ertragsdynamik in den kommenden Quartalen stützen die Empfehlung. Jefferies sieht die gegenwärtige Kursdynamik daher als potenzielle Kaufgelegenheit für Anleger mit mittelfristigem Anlagehorizont, die bereit sind, konjunkturelle Schwankungen und die zyklische Natur der Halbleiternachfrage zu tolerieren.

Für Investoren bedeutet dies ein klares Chancen-Risiko-Kalkül. Auf der Chancen-Seite stehen robuste Margenprojektionen, Marktposition und die Aussicht auf Erholung der Erlöse. Auf der Risiko-Seite stehen das schwächere Quartalssignal, makroökonomische Unsicherheiten sowie die Empfindlichkeit der Branche gegenüber Nachfrageschwankungen und Preisentwicklung. Kurzfristig dürfte die Aktie volatil bleiben, doch für selektive, mittel- bis langfristig orientierte Anleger könnte die jüngste Schwäche eine Einstiegsgelegenheit darstellen — vorausgesetzt, die operative Erholung und Margenverbesserung materialisieren sich wie prognostiziert.

Die Reaktion des Marktes war unmittelbar: Anleger verkauften kurzfristig, weil Umsatz- und Margenhinweise die kurzfristigen Ertragsaussichten eintrübten, während längerfristig orientierte Investoren die Nachricht als Bestätigung der zyklischen Erholung sehen könnten. Wichtige Beobachtungspunkte bleiben die Entwicklung von Automotive- und Industrieanwendungen, die STMicroelectronics einen stabilisierenden Sockel bieten, sowie die Strukturierung von Lieferketten und Preisniveaus in Speicher- und Logikmärkten. Analysten werden zudem die Kommunikation des Managements zu Kostenmaßnahmen, Produktmix und Kundenkonzentration genau verfolgen. Für Portfolio-Manager geht es nun um das Timing: Kaufen bei der Kursdelle oder abwarten, bis belastende Faktoren eindeutiger abflauen. Jefferies setzt auf die erste Option — ein Ausdruck des Vertrauens in die mittelfristigen Wachstumstreiber des Unternehmens. Die nächsten Quartalszahlen und Managementkommentare werden deshalb zur Entscheidungsgrundlage für Anleger im weiteren Jahresverlauf entscheidend bleiben.

Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,92 % und einem Kurs von 45,39EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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