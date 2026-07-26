🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKuehne + Nagel International AktievorwärtsNachrichten zu Kuehne + Nagel International
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kühne+Nagel hebt 2026-Prognose an – Luftfracht sorgt für Boom

    Kühne+Nagel hat nach einem starken zweiten Quartal seine Prognose für 2026 angehoben und liefert damit ein kräftiges Signal an die Märkte: Der Logistikkonzern peilt nun ein EBIT von 1,35 bis 1,55 Milliarden Schweizer Franken an, zuvor waren 1,25 bis 1,40 Milliarden veranschlagt. Damit würde das obere Ende der neuen Spanne etwa dem Vorjahresniveau entsprechen. Die Anhebung reflektiert die robusten Quartalszahlen und die anhaltende Nachfrage in margenstarken Bereichen.

    Im zweiten Quartal stieg das Betriebsergebnis um elf Prozent auf 381 Millionen Franken, der Überschuss legte um zehn Prozent auf 276 Millionen Euro zu. Der Umsatz wuchs um acht Prozent auf 6,6 Milliarden Franken (rund 7,1 Milliarden Euro); währungsbereinigt lag das Umsatzwachstum sogar bei elf Prozent. Die Kennzahlen übertrafen damit die Markterwartungen, was das Management zur Anpassung der Jahresprognose veranlasste.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Kühne + Nagel International AG!
    Short
    216,21€
    Basispreis
    1,47
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    191,44€
    Basispreis
    1,56
    Ask
    × 14,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Treiber des Wachstums war vor allem das Luftfrachtgeschäft: währungsbereinigt kletterten die Erlöse hier um satte 25 Prozent. Kühne+Nagel führt diesen Sprung auf eine Verbesserung des Kundenportfolios und Marktanteilsgewinne, insbesondere im technologieorientierten Segment, zurück. In diesem Kontext wird der Konzern als direkter Nutznießer des KI-Booms gesehen: Der Transport hochkomplexer Komponenten für Rechenzentren von Asien in die USA ist besonders lukrativ und stärkt das Margenprofil.

    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

    Analysten weisen allerdings darauf hin, dass nicht nur strukturelle Chancen, sondern auch geopolitische Sonderfaktoren zur Performance beigetragen haben dürften. Der Krieg im Nahen Osten hat transkontinentale Routings erschwert; wo Transporte umorganisiert werden müssen, entsteht für Global-Player wie Kühne+Nagel zusätzliche Nachfrage — und oft zu höheren Preisen. Solche Effekte sind für die Profitabilität zwar vorteilhaft, erhöhen jedoch gleichzeitig die Volatilität zukünftiger Ergebnisse.

    Die Anlegerreaktion blieb zwiegespalten: Nach anfänglichen Kursgewinnen notierte die Aktie am Nachmittag trotz guter Zahlen zeitweise rund zwei Prozent leichter, weil einige Marktteilnehmer die höheren Erwartungen bereits vorweggenommen hatten. Insgesamt bestätigt die Veröffentlichung jedoch die strategische Positionierung des Unternehmens: Kühne+Nagel demonstriert Preis- und Netzwerkstärke in komplexen Lieferketten und profitiert von der Nachfrage nach spezialisierten Logistiklösungen. Risiken bleiben in Form geopolitischer Unsicherheiten und Wechselkurse, doch für Investoren liefert das Unternehmen derzeit klare Signale stabiler Ertragskraft und organischen Wachstums in margenstarken Segmenten.



    Kuehne + Nagel International

    0,00 %
    -3,62 %
    +6,04 %
    +8,34 %
    +21,28 %
    -20,07 %
    -22,68 %
    +75,83 %
    +846,96 %
    ISIN:CH0025238863WKN:A0JLZL
    Kuehne + Nagel International direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Kuehne + Nagel International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 219,6EUR auf Lang & Schwarz (25. Juli 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Kühne+Nagel hebt 2026-Prognose an – Luftfracht sorgt für Boom Kühne+Nagel hat nach einem starken zweiten Quartal seine Prognose für 2026 angehoben und liefert damit ein kräftiges Signal an die Märkte: Der Logistikkonzern peilt nun ein EBIT von 1,35 bis 1,55 Milliarden Schweizer Franken an, zuvor waren 1,25 bis …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     