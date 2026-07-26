Kühne+Nagel hebt 2026-Prognose an – Luftfracht sorgt für Boom

Im zweiten Quartal stieg das Betriebsergebnis um elf Prozent auf 381 Millionen Franken, der Überschuss legte um zehn Prozent auf 276 Millionen Euro zu. Der Umsatz wuchs um acht Prozent auf 6,6 Milliarden Franken (rund 7,1 Milliarden Euro); währungsbereinigt lag das Umsatzwachstum sogar bei elf Prozent. Die Kennzahlen übertrafen damit die Markterwartungen, was das Management zur Anpassung der Jahresprognose veranlasste.

Kühne+Nagel hat nach einem starken zweiten Quartal seine Prognose für 2026 angehoben und liefert damit ein kräftiges Signal an die Märkte: Der Logistikkonzern peilt nun ein EBIT von 1,35 bis 1,55 Milliarden Schweizer Franken an, zuvor waren 1,25 bis 1,40 Milliarden veranschlagt. Damit würde das obere Ende der neuen Spanne etwa dem Vorjahresniveau entsprechen. Die Anhebung reflektiert die robusten Quartalszahlen und die anhaltende Nachfrage in margenstarken Bereichen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Treiber des Wachstums war vor allem das Luftfrachtgeschäft: währungsbereinigt kletterten die Erlöse hier um satte 25 Prozent. Kühne+Nagel führt diesen Sprung auf eine Verbesserung des Kundenportfolios und Marktanteilsgewinne, insbesondere im technologieorientierten Segment, zurück. In diesem Kontext wird der Konzern als direkter Nutznießer des KI-Booms gesehen: Der Transport hochkomplexer Komponenten für Rechenzentren von Asien in die USA ist besonders lukrativ und stärkt das Margenprofil.

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Analysten weisen allerdings darauf hin, dass nicht nur strukturelle Chancen, sondern auch geopolitische Sonderfaktoren zur Performance beigetragen haben dürften. Der Krieg im Nahen Osten hat transkontinentale Routings erschwert; wo Transporte umorganisiert werden müssen, entsteht für Global-Player wie Kühne+Nagel zusätzliche Nachfrage — und oft zu höheren Preisen. Solche Effekte sind für die Profitabilität zwar vorteilhaft, erhöhen jedoch gleichzeitig die Volatilität zukünftiger Ergebnisse.

Die Anlegerreaktion blieb zwiegespalten: Nach anfänglichen Kursgewinnen notierte die Aktie am Nachmittag trotz guter Zahlen zeitweise rund zwei Prozent leichter, weil einige Marktteilnehmer die höheren Erwartungen bereits vorweggenommen hatten. Insgesamt bestätigt die Veröffentlichung jedoch die strategische Positionierung des Unternehmens: Kühne+Nagel demonstriert Preis- und Netzwerkstärke in komplexen Lieferketten und profitiert von der Nachfrage nach spezialisierten Logistiklösungen. Risiken bleiben in Form geopolitischer Unsicherheiten und Wechselkurse, doch für Investoren liefert das Unternehmen derzeit klare Signale stabiler Ertragskraft und organischen Wachstums in margenstarken Segmenten.

Die Kuehne + Nagel International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 219,6EUR auf Lang & Schwarz (25. Juli 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.