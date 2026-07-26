Goldman Sachs & BoA bauen NORMA-Stimmrechte via Derivate aus

Bank of America / Merrill Lynch: Bank of America Corporation meldet – über die Tochter Merrill Lynch International – mit Stichtag 21.07.2026 einen Anstieg ihres Gesamtengagements an NORMA auf 5,42 % der Stimmrechte. Davon entfallen 4,10 % (1.306.285 zugerechnete Stimmrechte) auf zugerechnete Aktienpositionen, während Instrumente weitere 1,32 % ausmachen. Die instrumentalen Bestände setzen sich aus „Right to Recall“ und „Rights of Use“ sowie einem Swap zusammen; letzterer läuft laut Mitteilung zwischen Januar 2027 und Februar 2028 und sieht eine Barausgleichsregelung vor. Zum Vergleich: In der letzten Meldung hatte die Bank insgesamt 3,35 % angegeben, das heißt das aktuelle Meldebild zeigt einen merklichen Anstieg, der aber nicht automatisch als aktivistische Absicht zu werten ist.

Zwei Großbanken haben am 24. Juli 2026 nach § 40 Abs. 1 WpHG Änderungen ihrer Stimmrechtsanteile an der NORMA Group SE gemeldet. Die Mitteilungen, übermittelt über den Dienstleister EQS, dokumentieren vor allem zunehmende Engagements über Instrumente und liefern wichtige Hinweise auf die Zusammensetzung institutioneller Positionen.

Goldman Sachs: The Goldman Sachs Group, Inc. berichtete mit Stichtag 17.07.2026 über ein deutlich größeres Exposure. Der Gesamtanteil beläuft sich nun auf 7,13 % der Stimmrechte (bei einer Gesamtzahl der Stimmrechte von 31.862.400), davon 0,46 % (146.575 zugerechnete Stimmrechte) als Aktienpositionen und 6,67 % über Instrumente. Die instrumentellen Komponenten sind umfangreich: „Right To Recall“ (1.211.231 Stimmrechte, 3,80 %), „Right Of Use“ (571.852 Stimmrechte, 1,79 %) sowie ein Call-Warrant (Fälligkeit 31.12.2030) und ein Swap (bis 2036) mit zusammen rund 1,08 % Stimmrechtsäquivalent. Gegenüber der letzten Meldung (4,77 %) ist dies ein substantieller Anstieg, vor allem getrieben durch Derivate.

Einordnung: Beide Meldungen unterstreichen, dass ein erheblicher Teil institutioneller Beteiligungen in Form von derivativen Instrumenten gehalten oder zugeordnet wird. Solche Konstruktionen spiegeln oft Prime-Brokerage-, Absicherungs- oder Kundenpositionen wider und sind nicht zwangsläufig gleichbedeutend mit einem strategischen Einfluss auf die Gesellschaft. Während Goldman Sachs vor allem langfristig tenorierte Instrumente einbringt, sind bei Bank of America auch kurzlaufende Swaps aufgeführt. Insgesamt bleibt NORMA Group mit einer frei handelbaren Streuung und ohne offensichtliche Kontrollverschiebung – dennoch sollten Anleger die Entwicklung weiter beobachten, weil steigende derivatgetriebene Anteile bei Aktionärsversammlungen oder in Abstimmungssituationen relevant werden können.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 18,22EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.