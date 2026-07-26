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    Deutsche Börse: Starkes Q2 – Aktie taumelt, Analysten setzen auf 300€

    Deutsche Börse: Starkes Q2 – Aktie taumelt, Analysten setzen auf 300€
    Foto: Deutsche Börse AG

    Die Aktien der Deutschen Börse gerieten am Donnerstag trotz eines starken zweiten Quartals unter Druck, erholten sich im Verlauf aber wieder. Nach besser als erwartet ausgefallenen Zahlen sackten die Papiere zunächst um bis zu drei Prozent auf 246,20 Euro ab, den tiefsten Stand seit fast drei Wochen. Im weiteren Handel konnten die Verluste schrittweise eingeholt werden; zuletzt notierte die Aktie bei gut 254 Euro und damit etwas über dem Vortagsniveau. Für das laufende Jahr ergibt sich damit weiterhin ein Kursplus von 13,6 Prozent.

    Operativ lieferte der Börsenbetreiber im zweiten Quartal ein solides Ergebnis: Das EBITDA belief sich auf 980 Millionen Euro und übertraf damit die Konsenserwartungen. Zudem hob das Management wegen der anziehenden Zinsdynamik und höherer Bareinlagen die Prognose für das zinsabhängige Treasury-Ergebnis an. Statt eines leichten Rückgangs auf rund 700 Millionen Euro wird nun ein Wert oberhalb dieser Marke erwartet. Diese Zahlen spiegeln nach Ansicht vieler Marktteilnehmer die Resilienz des Geschäftsmodells wider.

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    Trotz der erfreulichen Gesamtbilanz gab es kritische Stimmen: Der Bereich Investment Management Solutions (IMS), der als strategisches Wachstumssegment gilt, enttäuschte bei der Umsatzentwicklung. Ben Bathurst von der kanadischen Bank RBC bemängelte insbesondere das Abschneiden des Daten- und Indexanbieters ISS Stoxx und warnte vor einem ungünstigeren Ertragsmix, der kurzfristig belastend wirken könnte.

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    In der Folge blieben Analystenmeinungen jedoch überwiegend positiv. Die DZ Bank bestätigte nach Zahlen ihr "Kaufen"-Votum und beließ den fairen Wert bei 300 Euro; Analyst Philipp Häßler hob die Attraktivität der Aktie nach dem sehr guten Quartal hervor. Auch Benjamin Goy von der Deutschen Bank bewertete das Ergebnis als insgesamt solide, übertraf die durchschnittlichen Markterwartungen und hielt an seinem Kaufvotum mit einem Kursziel von 300 Euro fest.

    Die Kursentwicklung zeigt die Zähigkeit institutioneller Bewertungen trotz kurzfristiger Volatilität: Nach einer Erholungsphase bis auf 264 Euro und in die Nähe des Jahreshochs von knapp 270 Euro Ende April setzte jüngst eine Korrektur ein. Anleger dürften nun besonders auf die weitere Entwicklung des Treasury-Ergebnisses und des IMS-Geschäfts achten, um die Nachhaltigkeit des Wachstums zu beurteilen.

    Marktbeobachter heben hervor, dass die Aktie trotz kurzfristiger Schwankungen fundamental attraktiv bleibe. Entscheidende Treiber in den kommenden Monaten seien die Zinsentwicklung, die Liquiditätslage der Finanzmärkte sowie die Umsetzung von Wachstumsinitiativen im IMS-Bereich. Weitere Analystenreaktionen, Dividendenaussagen und mögliche Akquisitionen könnten zusätzlich Impulse geben. Solange die operative Stärke anhält und das Treasury-Ergebnis über den bisherigen Erwartungen bleibt, sehen viele Investoren das Potenzial für eine Rückkehr in Richtung der Anfang des Jahres verzeichneten Höchststände. Kurzfristig jedoch Vorsicht.



    Deutsche Boerse

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    Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,26 % und einem Kurs von 258,1EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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