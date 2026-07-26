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    Novem Q1‑Update am 30.7.: Zahlen, Webcast & Live‑Q&A mit CEO/CFO

    Novem Q1‑Update am 30.7.: Zahlen, Webcast & Live‑Q&A mit CEO/CFO
    Foto: Novem Car Interior Design GmbH

    Die Novem Group S.A. hat Investoren und Analysten zur Präsentation der Geschäftsergebnisse des ersten Quartals 2026/27 eingeladen. Die Telefonkonferenz findet am 30. Juli 2026 von 14:00 bis 15:00 Uhr MESZ statt; CEO Markus Wittmann und CFO Benjamin Retzer werden die Zahlen für den Zeitraum April bis Juni 2026 erläutern und im Anschluss Fragen beantworten. Die Übertragung erfolgt als Audio‑Webcast und telefonisch; ein Weblink sowie ein Registrierungslink für die DiamondPass‑Telefonkonferenz wurden bereitgestellt. Fragen sind ausschließlich über die Telefonkonferenz möglich; registrierte Teilnehmer erhalten individuelle Einwahldaten per Bestätigungs‑E‑Mail.

    Zeitgleich werden die Zwischenmitteilung, die Präsentation und eine begleitende Pressemitteilung am Morgen des 30. Juli um 09:00 Uhr MESZ auf der Investor‑Relations‑Website veröffentlicht. Zudem hat Novem eine Vorabbekanntmachung über die geplanten Quartals‑ und Zwischenberichte veröffentlicht; die Dokumente erscheinen in deutscher und englischer Sprache auf der IR‑Seite.

    Novem ist ein in Luxemburg ansässiger Entwickler und Anbieter exklusiver Zierteile und dekorativer Funktionselemente für die Mobilität. Das Unternehmen gilt als weltweit führend im Segment hochwertiger Fahrzeuginnenraumausstattung und diversifiziert zunehmend in Exterieur‑Komponenten sowie angrenzende Mobilitätssegmente. Zu den Hauptmaterialien zählen Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium‑Synthetik. Novem beliefert einen wachsenden globalen Kundenstamm, darunter alle führenden Premium‑Automobilhersteller.

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    Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat Novem seine Produktion und Präsenz international ausgebaut und ist mit Standorten in Deutschland, Slowenien, Tschechien, Honduras, Mexiko, den USA und China vertreten. Das Unternehmen beschäftigt rund 4.100 Mitarbeitende an 11 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2025/26 einen Umsatz von knapp 511 Millionen Euro.

    Für Investoren relevant sind neben den Quartalszahlen die geplanten Publikationen auf der IR‑Plattform, die inhaltliche Bedeutung der Ergebnisentwicklung für die Margen‑ und Wachstumsprognosen sowie mögliche Hinweise des Managements zur Nachfrageentwicklung in der Premiummobilität. Kontakt für Investor Relations ist Sophie Badura, Investor Relations Managerin; Ansprechpartnerinformationen inklusive Telefon und E‑Mail wurden in der Mitteilung genannt.

    Novem ist an mehreren Börsennotierungen vertreten, darunter der Prime Standard in Frankfurt sowie Handelsplätze wie Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate und die Börse Luxemburg. Die Meldung wurde über den EQS‑News‑Dienst verbreitet; der Emittent ist für den Inhalt verantwortlich.

    Marktbeobachter sollten insbesondere auf operative Kennzahlen, Margenentwicklung, Auftragsbestand und regionale Umsatzanteile achten, um die Nachhaltigkeit des Wachstumspfads zu beurteilen. Wegen der starken Ausrichtung auf Premiumsegmente könnten Wechsel in der Nachfrage bei bestimmten Herstellern stärkere Auswirkungen zeigen als bei breiter diversifizierten Zulieferern. Analysen zur Währungs‑und Rohstoffpreisentwicklung sowie zu Lieferkettenrisiken werden ebenfalls relevant sein. Die Telefonkonferenz bietet die Gelegenheit, offene Fragen direkt an das Management zu richten und qualitative Hinweise zur Strategieumsetzung zu erhalten. Die Zahlen könnten kurzfristig den Kurs bewegen.



    Novem Group

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    ISIN:LU2356314745WKN:A3CSWZ
    Novem Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Novem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 2,60EUR auf Tradegate (24. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.






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