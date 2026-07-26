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    Merz nennt Attacke auf CSD 'Angriff auf unsere Gesellschaft'

    Für Sie zusammengefasst
    • Angriff eines Autofahrers auf Menschenmenge beim CSD
    • Dobrindt bietet sofort Hilfe für Landesbehörden
    • Merz informiert, in fortlaufendem Austausch mit Behörden
    Merz nennt Attacke auf CSD 'Angriff auf unsere Gesellschaft'
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Angriff eines Autofahrers auf eine feiernde Menschenmenge beim Christopher Street Day in Berlin hat Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) den Landesbehörden Unterstützung angeboten. Das teilte ein Sprecher der Bundesregierung in der Nacht zum Montag mit. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wurde demnach unmittelbar nach der Tat informiert.

    "Was für eine abscheuliche Tat in Berlin", schrieb Merz auf X. "Hunderttausende Menschen aus aller Welt feierten friedlich beim Christopher Street Day. Sie wollten, dass wir gut und tolerant miteinander umgehen. Das ist ein Angriff auf unsere Gesellschaft."

    Nach Angaben des Regierungssprechers steht Merz mit Dobrindt in engstem Kontakt und wird von den Sicherheitsbehörden fortlaufend unterrichtet. Der Bundesinnenminister sei im ständigen Austausch mit den Behörden des Landes Berlin.

    "Diese feige, abscheuliche Attacke auf friedlich feiernde Menschen erschüttert mich zutiefst", erklärte Dobrindt. "Meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und allen, die diese Tat miterleben mussten." Der CSU-Politiker dankte den Einsatzkräften. "Wir werden alles daransetzen, diese schreckliche Tat und ihre Hintergründe schnell aufzuklären und zu ahnden."/wn/DP/zb







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