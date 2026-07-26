Merz nennt Attacke auf CSD 'Angriff auf unsere Gesellschaft'

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Angriff eines Autofahrers auf eine feiernde Menschenmenge beim Christopher Street Day in Berlin hat Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) den Landesbehörden Unterstützung angeboten. Das teilte ein Sprecher der Bundesregierung in der Nacht zum Montag mit. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wurde demnach unmittelbar nach der Tat informiert.

"Was für eine abscheuliche Tat in Berlin", schrieb Merz auf X. "Hunderttausende Menschen aus aller Welt feierten friedlich beim Christopher Street Day. Sie wollten, dass wir gut und tolerant miteinander umgehen. Das ist ein Angriff auf unsere Gesellschaft."