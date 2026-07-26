Es wird alles seinen Gang gehen

BAYREUTH (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder setzt darauf, dass sich der Wirbel um die Regierungsumbildung in Berlin schnell wieder legen wird. "Es wird schon alles seinen Gang gehen", sagte er am Rande des Festspieljubiläums in Bayreuth den Sendern RTL und ntv. "Die Regierung ist handlungsfähig, und nächste Woche ist dann alles erledigt."

Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) sagte RTL und ntv: "Es schaut von außen manchmal dramatischer aus, als es innen ist." Die Regierung sei stabil. "Und es wird in den nächsten Tagen, so wie es der Bundeskanzler gesagt hat, sich auch alles richten", sagte sie.