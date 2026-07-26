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    Bei Strom-Netzentgelten 2027 weniger Entlastung zu erwarten

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundeszuschuss zu Übertragungsnetzkosten 2027 sinkt
    • Zuschuss fällt von 6,5 auf rund 5,5 Milliarden Euro
    • Netzentgelte sind ein Viertel des Strompreises
    Bei Strom-Netzentgelten 2027 weniger Entlastung zu erwarten
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Stromkunden müssen im kommenden Jahr mit einer geringeren Entlastung bei den Netzentgelten rechnen. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil des Strompreises. Ein Zuschuss der Bundesregierung zu den Übertragungsnetzkosten soll 2027 geringer ausfallen als in diesem Jahr. Nach dem Regierungsentwurf zum Wirtschaftsplan des Klima- und Transformationsfonds (KTF) ist im kommenden Jahr ein Zuschuss von rund 5,5 Milliarden geplant - nach 6,5 Milliarden Euro in diesem Jahr. Das wäre eine Kürzung um fast 15 Prozent.

    Für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeute dies, dass die Entlastung bei den Netzentgelten 2027 wegen des geringeren Volumens etwas schwächer ausfallen dürfte als 2026, heißt es vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. "Wie sich die Strompreise im Einzelfall entwickeln, kann erst beurteilt werden, wenn die konkreten Netzentgelte berechnet wurden und die übrigen Preisbestandteile feststehen."

    Die Netzentgelte machen etwa ein Viertel des Strompreises aus./hoe/DP/zb






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