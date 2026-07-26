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    Tote und Verletzte beim CSD - Was wir wissen und was nicht

    Für Sie zusammengefasst
    • CSD Berlin abgebrochen nach Autoangriff mit einer Toten
    • Mutmaßlicher Tatverdächtiger Abdul B wird gesucht
    • Verdacht auf Anschlag und Prüfung von Stichverletzungen
    Tote und Verletzte beim CSD - Was wir wissen und was nicht
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Christopher Street Day in Berlin ist abgebrochen worden, nachdem ein Auto am Rande der Großveranstaltung in eine Menschenmenge gefahren ist. Mindestens eine Frau wurde getötet, 16 weitere Menschen wurden verletzt - mehrere davon lebensbedrohlich.

    Was wir wissen:

    * Hunderttausende Menschen feierten am Samstag in Berlin den Christopher Street Day.

    * Kurz vor 22.00 Uhr wurde das Fest plötzlich abgebrochen. Nach Angaben der Polizei kam es im Tiergarten nahe dem Potsdamer Platz zu einem größeren Polizeieinsatz.

    * Wie ein Polizeisprecher berichtete, war ein weißer Wagen dort über den Ahornsteig parallel zur Lennéstraße gefahren und fuhr mehrere Menschen an oder um, bevor er einen Baum rammte.

    * Eine Frau starb noch vor Ort an ihren Verletzungen. Laut Feuerwehr wurden von den 16 Verletzten 3 lebensbedrohlich und 8 schwer verletzt. Zudem gebe es fünf leicht verletzte Menschen. Die lebensbedrohlich und schwer verletzten Menschen seien alle in Krankenhäuser gebracht worden.

    * Der Fahrer verließ laut Polizei das Auto und floh.

    * "Wir fahnden mit Hochdruck nach tatverdächtigen Personen", sagte Polizeisprecher Florian Nath.

    * In der Nacht teilte die Polizei mit, sie habe einen mutmaßlichen Tatverdächtigen identifiziert. Sprecher Florian Nath: "Der Mann ist polizeibekannt und wird der islamistischen Szene in Berlin zugerechnet."

    * Die Polizei sucht öffentlich mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Tatverdächtigen. Es handelt sich um den 21 Jahre alten Abdul B. Der Mann sei möglicherweise bewaffnet und gefährlich, hieß es.

    * Generalstaatsanwaltschaft und Landeskriminalamt Berlin ermitteln "aufgrund des Verdachts eines Anschlags".

    * Die Polizei prüft, ob es nach der Fahrt eine "zweite Tatphase" gab, während der Personen mit einer Stichwaffe verletzt wurden. Zeugen hätten von am Boden liegenden Opfern mit Stichverletzungen berichtet, sagte Nath.

    * Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sprach von einem "Angriff auf unsere freie und weltoffene Gesellschaft".

    Was wir nicht wissen:

    * Der genaue Ablauf des Geschehens und die Hintergründe der Tat inklusive des Motivs waren am Morgen noch unklar.

    * Offen ist, ob es sich um einen Einzeltäter handelt oder ob es Komplizen gibt. Laut der Polizei machten Zeugen unterschiedliche Aussagen dazu, ob es ein oder mehrere Täter gibt.

    * Ob eine Stichwaffe zum Einsatz kam, wird laut der Polizei zwar geprüft, ist bislang aber nicht bestätigt./wn/DP/zb







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