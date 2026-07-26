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    Russische Außenamtssprecherin kritisiert Angriffe Kiews auf russische Zivilisten

    Für Sie zusammengefasst
    • Maria Sacharowa verurteilt ukrainische Angriffe
    • Angriffe in Kirow und Saporischschja mit Opfern
    • Sacharowa droht Strafe für Angriffe gegen Zivilisten
    Russische Außenamtssprecherin kritisiert Angriffe Kiews auf russische Zivilisten
    Foto: Siarhei - 356130783

    MOSKAU (dpa-AFX) - Die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa hat die jüngsten ukrainischen Angriffe gegen verschiedene Ziele in Russland scharf verurteilt. "Kiew erleidet gerade eine militärische Niederlage und ist nicht in der Lage, den Kampfverlauf zu wenden, daher tobt es sich an der Zivilbevölkerung aus", wurde sie von der Staatsagentur Tass zitiert. Sowohl der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj als auch "seine westlichen Drahtzieher" sollten wissen, dass sie "für jedes Verbrechen schwer bezahlen" würden.

    Sacharowa, die für ihre scharfe Rhetorik bekannt ist, sprach vor allem die jüngsten ukrainischen Angriffe in Kirow und in der von Moskau kontrollierten Region Saporischschja an. Ukrainische Kampfdrohnen hatten in der Nacht zum Freitag einen Rüstungskonzern in Kirow getroffen. Gebietsgouverneur Alexander Sokolow teilte mit, dass es in der fast 800 Kilometer nordöstlich von Moskau gelegenen Stadt einen Raketenangriff auf eine Fabrik gegeben habe. Die Angriffe hätten sechs Menschen getötet und 26 verletzt, teilte er später mit.

    Bei ukrainischen Drohnenangriffen wurden nach Angaben der Besatzungsbehörden im russisch besetzten Teil des südukrainischen Gebiets Saporischschja mindestens zwölf Menschen getötet. Weitere 19 Personen seien verletzt worden, teilte der von Moskau eingesetzte Verwaltungschef Jewgeni Balizki mit. Der Angriff in der Nacht traf nach dieser Darstellung eine touristische Einrichtung in der Siedlung Kyryliwka. Die Angaben sind unabhängig nicht überprüfbar.

    Sacharowa warf der Ukraine vor, "kaltblütig" die russische Zivilbevölkerung anzugreifen und der Welt damit ihr "bestialisches nazistisches Grinsen" zu zeigen. Die russischen Streitkräfte überziehen die Ukraine seit über vier Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. Dabei nahm die russische Armee zuletzt verstärkt zivile Ziele ins Visier, die in der ukrainischen Bevölkerung hohe Verluste fordern./cha/DP/zb






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