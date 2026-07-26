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    Silber: Das macht Hoffnung

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    Silberpreis-Prognose: Silber trotzt dem Crash  - Chance auf Trendwende?

    Der Silberpreis treibt den Anlegern die Schweißperlen auf die Stirn. Der Rücksetzer unter die 60 US-Dollar hat die Lage destabilisiert. Aber es gibt Hoffnung auf eine Trendwende, denn Silber trotzt(e) dem Crash. 

    Für Sie zusammengefasst
    • Silber unter 60 US-Dollar, Lage deutlich fragil
    • Unterstützungszone 54,5–50 US-Dollar intakt, Chance
    • Gold-Silber-Ratio 69,7 zeigt Nachholbedarf bei Silber
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Silber: Das macht Hoffnung - Silberpreis-Prognose: Silber trotzt dem Crash  - Chance auf Trendwende?
    Foto: adobe.stock.com

    Aktuelle Silberpreisentwicklung: Die Lage ist fragil, aber nicht hoffnungslos

    Hohe Ölpreise, ansteigende Anleiherenditen und ein überaus prosperierender US-Dollar sind aktuell die größten Herausforderungen für Silber und die anderen Edelmetalle, wie Gold und Platin. Die Belastungen haben zuletzt wieder an Bedeutung gewonnen – der jüngsten Eskalation der Ölpreise sei Dank. 

    Die starke Belastung durch die eminent hohen Anleiherenditen hatten wir im gestrigen Gold-Kommentar an dieser Stelle ausführlich dargelegt. Silber kann sich der Gemengelage bzw. Drohkulisse ebenso nicht entziehen – genauso wie DAX, Dow Jones Industrial, Nasdaq 100 & Co.  

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    Die Gold-Silber-Ratio: Wann holt sich Silber das Momentum zurück?

    Der Goldpreis beendete die Handelswoche im Bereich von 4.055 US-Dollar, der Silberpreis im Bereich von 58,2 US-Dollar. Die Gold-Silber-Ratio beträgt demnach aktuell 69,7. Einmal mehr stellt sich die Frage – wie ist dieser Wert einzuordnen? Der langfristig relevante Durchschnittswert der Gold-Silber-Ratio liegt bei 60. Entsprechend weist Silber gegenüber Gold ein gewisses Nachholpotenzial auf. Anders ausgedrückt: Gold läuft in der aktuellen Phase besser als Silber. 

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    Fed-Sitzung wirft ihren Schatten voraus – Silber-Anleger bibbern

    Der kommende Mittwoch (29. Juli) steht ganz im Zeichen der US-Notenbank. Die Fed wird ihre Leitzinsentscheidung bekanntgeben. Alles andere als eine „Nullrunde“ würde überraschen. Der Silberpreis könnte allerdings recht sensibel auf die begleitenden Kommentare und Kommuniqués reagieren. Eine Verschärfung des Tons in den Kommentaren der Fed könnte Silber negativ beeinflussen. Sollte diese Verschärfung allerdings ausbleiben, könnten Silber und Gold aufatmen.  Für größere Verwerfungen dürfte ohnehin die September-Sitzung sorgen. So werden nach der Sommerpause am 16. September unter anderem auch die quartalsweise erscheinenden Projektionen der US-Notenbank zu Wirtschaftsleistung, Arbeitsmarkt, Inflation und Zinsen veröffentlicht.

    Fazit: Silber trotzt dem Crash  - Chance auf Trendwende? 

    Dem Silberpreis gelang es bislang, den Abverkauf abzuwenden. Der Rücksetzer unter die 60 US-Dollar brachte das Edelmetall noch einmal in die Bredouille. Allerdings ist die eminent wichtige Unterstützungszone 54,5 US-Dollar / 50 US-Dollar unverändert intakt. Silber hat somit die Chance auf einen Boden respektive auf eine Trendwende. 

    Die Saisonalität stützt dieses Szenario, wird in den Sommermonaten doch nicht selten der Boden für ein starkes Jahresfinale gelegt. Und auch die Aktien von Silberproduzenten, wie Fresnillo, Hecla Mining oder aber Pan American Silver zeigen unverändert vielversprechende Ansätze einer Bodenbildung. Kurzum: Die Lage ist nicht so dramatisch, wie es womöglich scheinen mag.

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
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