Die Almonty Industries-Aktie schießt nach oben: Jetzt diskutiert das Forum über noch mehr Potenzial

Auf der positiven Seite dominiert in den Beiträgen der langfristige Investmentcase rund um Wolfram. Mehrere Nutzer verweisen auf Berichte über steigende Preise in Rotterdam, die laut Community-Angaben zuletzt in einer Spanne von 3.000 bis 3.500 US-Dollar je Mtu gelegen haben sollen. Hinzu kommt der Hinweis auf rückläufige chinesische Wolframexporte, die im ersten Halbjahr 2026 laut einem zitierten Datendienst um rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken sein sollen. Beides wird als Signal für ein sich verknappendes Angebot und eine strukturell stärkere Verhandlungsposition westlicher Produzenten interpretiert. Für Almonty, das sich als künftiger wichtiger Lieferant für die westliche Industrie positionieren will, sehen viele Diskutanten darin einen Rückenwind, der sich mittelfristig in Margen und Bewertung niederschlagen könnte.

Die Aktie von Almonty Industries hat in dieser Woche mit einem Plus von 10,3 Prozent und einer Spanne zwischen 11,85 und 13,39 Euro erneut für Gesprächsstoff gesorgt. Trotz des vergleichsweise niedrigen Handelsvolumens im Verhältnis zum Wochenschnitt wurde der Wert in der Community intensiv diskutiert. Im Mittelpunkt stand weniger die kurzfristige Kursbewegung als die Frage, ob der aktuelle Anstieg bereits den Beginn einer nachhaltigen Neubewertung markiert – oder ob vor dem operativen Durchbruch in der Sangdong-Mine noch eine Durststrecke mit belasteten Quartalszahlen bevorsteht.

Besonders stark gewichtet die Community die Rolle der Sangdong-Mine in Südkorea. In mehreren Beiträgen wird ein mehrstufiger Fahrplan skizziert: Zunächst die Verarbeitung von Lagerbeständen im Rahmen des Anlaufs, dann ab Ende 2026 und 2027 eine zunehmende Sichtbarkeit der Erträge in den Quartalszahlen sowie eine geplante Ausweitung der Produktion. Diese Zeitschiene wird von den Befürwortern als Begründung dafür herangezogen, warum klassische Bewertungskennzahlen wie das aktuell negative KGV von -20,62 die Perspektive des Unternehmens noch nicht adäquat abbilden. Der Verweis auf ein in der Community diskutiertes, deutlich höheres Kursziel eines Analystenhauses für 2027 unterstreicht die Erwartung, dass die eigentliche Bewertungsspitze erst mit Vollauslastung und stabilen Cashflows erreicht werden könnte. Diese Angaben sind allerdings als Einschätzungen und Erwartungen der Community zu werten, nicht als gesicherte Prognosen.

Ein weiterer, häufig genannter Vertrauensanker sind institutionelle Investoren, die sich über eine große Wandelanleihe engagiert haben sollen. In den Diskussionen wird argumentiert, dass ein Volumen im hohen dreistelligen Millionenbereich und ein im Vergleich zum aktuellen Kurs deutlich höherer Wandlungspreis darauf hindeuten, dass professionelle Anleger langfristig erhebliches Potenzial sehen. Konkrete Konditionen und Namen werden im Forum jedoch nur angerissen und bleiben damit im Bereich der von Nutzern interpretierten Signale.

Q2 als Stolperstein: Angst vor „verhagelten“ Zahlen

Auf der kritischen Seite steht klar die kurzfristige Ergebnissituation im Fokus. Mehrere Beiträge rechnen damit, dass das zweite Quartal noch keine nennenswerten Beiträge aus Korea zeigen wird und im Wesentlichen auf der bestehenden Produktion in Portugal basiert. Gleichzeitig wird mit hohen Anlauf- und Hochfahrkosten für Sangdong gerechnet, die das Ergebnis belasten könnten. Einige Nutzer sprechen offen von der Gefahr, dass Q2 „verhagelt“ wird, und erwarten erst ab dem dritten Quartal eine deutlichere operative Verbesserung. Diese Einschätzungen sind Spekulationen der Community, zeigen aber, wo die Nervosität liegt: Ein schwaches Quartal könnte die jüngste Kursrally kurzfristig ausbremsen.

Hinzu kommt die generelle Unsicherheit über den Zeitpunkt, zu dem sich die „große Story“ tatsächlich in den Zahlen widerspiegelt. Während Optimisten Q3 und das Jahresende 2026 als Wendepunkt sehen, verweisen skeptische Stimmen darauf, dass der Markt bislang vor allem auf harte Fakten in Form von Umsätzen und Gewinnen reagiert. Der Hinweis, dass der Kurs trotz anhaltender Kritik im Forum auf Jahressicht deutlich gestiegen ist, wird von Befürwortern als Beleg für die Tragfähigkeit des Investmentcases gewertet, von Kritikern aber eher als Ausdruck eines spekulativen Überhangs.

Ein weiterer Diskussionspunkt ist die Stimmungslage selbst. Die Community ist sichtbar gespalten zwischen langfristig orientierten Anlegern, die Kursrückgänge als „Buchverluste“ einordnen und auf 2027 blicken, und kurzfristig orientierten Investoren, die den seit Monaten volatilen Trend und das Risiko weiterer Rücksetzer betonen. Dass das relative Handelsvolumen zuletzt unter dem Wochenschnitt lag, wird von einigen als Zeichen interpretiert, dass größere Adressen abwarten und vor den nächsten Zahlen keine klare Richtung vorgeben.

Ausblick: Q2-Zahlen als Stimmungstest, 13,39 Euro im Fokus

Für die kommende Woche rückt vor allem der Blick auf die anstehenden Quartalszahlen in den Vordergrund. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum wird im Forum nicht genannt, doch mehrere Beiträge stellen klar, dass Q2 als wichtiger Stimmungstest gilt. Die Community erwartet überwiegend ein durch Anlaufkosten belastetes Bild, sieht aber ab Q3 die Chance auf deutlich bessere Kennziffern, sofern Sangdong wie erhofft hochfährt. Parallel bleibt die Entwicklung am Wolframmarkt ein zentraler Faktor: Bestätigen sich die in den Diskussionen genannten Preissteigerungen und Angebotsverknappungen, könnte dies die mittelfristige Story stützen.

Charttechnisch markieren das Wochenhoch bei 13,39 Euro und das Wochentief bei 11,85 Euro die relevanten Marken. Die 13,39 Euro gelten in den Diskussionen als kurzfristiger Widerstand, dessen Überwinden ein Signal für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung liefern könnte. Auf der Unterseite wird das Wochentief als erste Unterstützung gesehen. Zwischen diesen Marken dürfte sich entscheiden, ob die aktuelle Woche den Auftakt zu einer nachhaltigeren Neubewertung darstellt – oder nur eine Verschnaufpause in einem weiterhin nervösen Marktumfeld bleibt.

Almonty Industries Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +10,3 % Wochenhoch / Wochentief 13,39€ / 11,85€ KGV (Vorjahr) -20,62 Marktkapitalisierung 3,38 Mrd.EUR

Stand: 26.07.2026, 10:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 13,39€ und das Wochentief bei 11,85€ die zunächst wichtigsten Marken.

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