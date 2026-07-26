🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVertex Pharmaceuticals AktievorwärtsNachrichten zu Vertex Pharmaceuticals

    Chartanalyse

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vertex Pharmaceuticals: Intakter Aufwärtstrend nach scharfer Korrektur

    Vertex Pharmaceuticals bleibt ein Paradebeispiel für dynamische, aber volatile Wachstumswerte: Nach steilem Drei-Jahres-Anstieg, scharfer Korrektur und anschließender Erholung sortiert sich die Aktie nun im oberen Bereich ihres langfristigen Trendkanals neu.

    Chartanalyse - Vertex Pharmaceuticals: Intakter Aufwärtstrend nach scharfer Korrektur
    Foto: adobe.stock.com

    Stabile Aufwärtsbewegung mit deutlicher Korrekturphase

    Die Aktie von Vertex Pharmaceuticals hat in den vergangenen drei Jahren einen klaren Aufwärtstrend gezeigt. Ausgehend von Kursen um 315 bis 320 US-Dollar im Sommer 2023 arbeitete sich der Wert zunächst in einem relativ ruhigen, aber beständigen Trend nach oben. Im Verlauf des Jahres 2024 beschleunigte sich die Bewegung deutlich und mündete im November 2024 in ein Drei-Jahres-Hoch bei 482,25 US-Dollar. Auf diese Rally folgte 2025 eine scharfe Korrektur, in deren Zuge der Kurs im August 2025 bis auf 314,70 US-Dollar zurückfiel. Seitdem hat sich die Aktie wieder erholt und pendelt aktuell in einer breiten Seitwärts- bis moderaten Aufwärtsphase.

    Aktuelle Lage im langfristigen Kurskorridor

    Der jüngste Schlusskurs liegt bei 415,85 US-Dollar (Stand 23.07.2026). Damit notiert Vertex klar über dem Drei-Jahres-Tief von 314,70 US-Dollar, aber noch spürbar unter dem Hoch bei 482,25 US-Dollar. Rechnerisch befindet sich die Aktie damit rund 60 Prozent über dem Tief und etwa in der mittleren bis oberen Hälfte des Drei-Jahres-Korridors. Die starke Erholung seit dem Tief 2025 ist damit sichtbar, gleichzeitig signalisiert der Abstand zum Rekordhoch, dass der Markt nach der Korrekturphase noch nicht in den überhitzten Bereich zurückgekehrt ist.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Vertex Pharmaceuticals Inc!
    Short
    503,84€
    Basispreis
    2,85
    Ask
    × 14,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    450,83€
    Basispreis
    2,85
    Ask
    × 14,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    200-Tage-Linie bestätigt intakten Aufwärtstrend

    Die 200-Tage-Linie verläuft auf Basis der vorliegenden Daten aktuell bei rund 395 US-Dollar. Der letzte Schlusskurs von 415,85 US-Dollar liegt damit etwa 5,3 Prozent über diesem langfristigen Durchschnitt. Dieser positive Abstand unterstreicht einen intakten mittelfristigen Aufwärtstrend, ohne dass der Wert bereits in eine extrem überkaufte Zone vorgedrungen wäre. Solange die Aktie oberhalb der 200-Tage-Linie bleibt und Rücksetzer in deren Nähe aufgefangen werden, bleibt das technische Bild konstruktiv. Ein nachhaltiger Bruch dieser Marke nach unten würde hingegen auf eine Trendabkühlung oder eine mögliche Trendwende hindeuten.

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.07.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Zentrale Unterstützungen und Widerstände im Chartbild

    Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 395 bis 405 US-Dollar eine wichtige Unterstützungszone herausgebildet, die seit Anfang 2026 mehrfach erfolgreich getestet wurde. Darunter bieten die Marken um 380 US-Dollar sowie der Bereich 365 bis 370 US-Dollar zusätzliche Auffanglinien, die aus früheren Konsolidierungsphasen stammen. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Band zwischen 430 und 440 US-Dollar auf einen markanten Widerstand, an dem in den vergangenen Monaten wiederholt Gewinnmitnahmen einsetzten. Gelingt ein Ausbruch darüber, rücken die Zonen um 460 bis 470 US-Dollar als nächste Hürden in den Fokus, bevor das Drei-Jahres-Hoch bei 482,25 US-Dollar als übergeordnete Widerstandsmarke den langfristigen Deckel bildet.

    Vertex Pharmaceuticals

    +0,95 %
    -1,63 %
    +0,76 %
    +12,10 %
    +2,94 %
    +27,34 %
    +145,36 %
    +391,03 %
    +1.638,30 %
    ISIN:US92532F1003WKN:882807Indikator:SMA 200 Tage
    Vertex Pharmaceuticals direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vertex Pharmaceuticals Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 440,79$, was einem Rückgang von -7,66% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde vollautomatisch erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Chartanalyse Vertex Pharmaceuticals: Intakter Aufwärtstrend nach scharfer Korrektur Vertex Pharmaceuticals bleibt ein Paradebeispiel für dynamische, aber volatile Wachstumswerte: Nach steilem Drei-Jahres-Anstieg, scharfer Korrektur und anschließender Erholung sortiert sich die Aktie nun im oberen Bereich ihres langfristigen Trendkanals neu.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     