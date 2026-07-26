Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 30/26
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Foto: Uwe Anspach - dpa
Insiderkäufe vom 20.07.26 bis 26.07.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|2,70 Mio.€
|30,00 Tsd. Stk.
|1
|325,22 Tsd.€
|2,44 Tsd. Stk.
|1
|72,00 Tsd.€
|10,00 Tsd. Stk.
|2
|50,17 Tsd.€
|10,05 Tsd. Stk.
|1
|21,00 Tsd.€
|1,50 Tsd. Stk.
|1
|6,12 Tsd.€
|6 Stk.
|2
|4,13 Tsd.€
|890 Stk.
Insiderverkäufe vom 20.07.26 bis 26.07.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|2,82 Tsd.€
|6,00 Tsd. Stk.
sino
Wochenperformance: -1,44 %
Wochenperformance: -1,44 %
Platz 1
SAP
Wochenperformance: +2,98 %
Wochenperformance: +2,98 %
Platz 2
Beno Holding
Wochenperformance: +4,91 %
Wochenperformance: +4,91 %
Platz 3
Meta Wolf
Wochenperformance: -0,97 %
Wochenperformance: -0,97 %
Platz 4
LPKF Laser & Electronics
Wochenperformance: -18,51 %
Wochenperformance: -18,51 %
Platz 5
LAIQON 6,50 % bis 04/31
Wochenperformance: 0,00 %
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 6
LAIQON
Wochenperformance: -4,53 %
Wochenperformance: -4,53 %
Platz 7
Vidac Pharma Holding
Wochenperformance: -1,61 %
Wochenperformance: -1,61 %
Platz 8
Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte