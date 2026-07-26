Stillstand bei Viromed Medical: Im Forum wächst der Streit über die Bewertung

Im Zentrum der Diskussion steht die mögliche Übernahme von Relyon, einer TDK-Tochter im Bereich Kaltplasma-Technologie. In der Community gilt Viromed als „logischer Partner“, weil das Unternehmen bereits eng mit TDK zusammenarbeitet und Kaltplasma-Produkte nutzt. Mehrere Beiträge betonen, dass Viromed mit einem Zukauf die gesamte Wertschöpfungskette – von Patenten über Produktion bis hin zur Marge – stärker unter eigene Kontrolle bringen könnte. Als gesichert gilt lediglich, dass es ein mehrstündiges Treffen zwischen Viromed-CEO und einem hochrangigen TDK-Manager gab, das von Viromed-Seite öffentlich als erfolgreich und bedeutend beschrieben wurde. Konkrete Vertragsinhalte oder ein Vollzug sind dagegen bislang nicht bestätigt.

Die Aktie der Viromed Medical AG stand in dieser Woche im Fokus der wallstreetONLINE-Community. Trotz einer moderaten Wochenperformance von plus 1,9 Prozent bei einer Spanne zwischen 7,00 und 7,80 Euro wurde der Wert ungewöhnlich intensiv diskutiert. Auslöser war vor allem ein als „Meilenstein“ wahrgenommenes Treffen des Viromed-Vorstands mit der Führungsebene des TDK-Konzerns in München und die damit verbundene Spekulation über eine Übernahme der Kaltplasma-Spezialistin Relyon. Die Frage, ob und wie Viromed diesen Schritt finanziert, dominierte die Debatte.

Die optimistische Fraktion leitet aus der hohen Managementebene des Gesprächspartners bei TDK ab, dass es sich um finale Verhandlungen gehandelt haben könnte. In dieser Lesart würde ein Manager mit globaler Verantwortung nicht für ein unverbindliches Sondierungsgespräch mehrere Stunden investieren. Daraus wird die Erwartung abgeleitet, dass ein komplexer Prozess kurz vor dem Abschluss stehen könnte. Einige Stimmen halten es zudem für denkbar, dass TDK sich im Rahmen eines Deals als Aktionär an Viromed beteiligt, um weiterhin am Wachstum des Kaltplasma-Marktes zu partizipieren. Dies bleibt jedoch reine Spekulation der Community.

Große Visionen: Pulmoplas, TAM-Rechnungen und Exit-Fantasien

Parallel zur Übernahmedebatte werden die möglichen Marktchancen von Pulmoplas und weiteren Kaltplasma-Anwendungen intensiv durchgerechnet. Ein Nutzer skizziert ein mögliches weltweites Umsatzpotenzial von rund 500 Millionen Euro allein für Pulmoplas-Behandlungen, ausgehend von geschätzten Patientenzahlen und einem angenommenen Behandlungspreis. Unterstellt wird dabei eine Marge von 40 Prozent und ein Gewinnpotenzial im dreistelligen Millionenbereich. Die Community ist sich bewusst, dass es sich um Modellrechnungen handelt, die von Annahmen zu Preis, Häufigkeit der Anwendung und Marktdurchdringung abhängen und sich über Jahre erstrecken würden.

Darüber hinaus werden weitere Produktlinien wie Virocap Vet, Virocap Derm und Anwendungen im Wundbereich als wachstumsstarke Säulen gesehen. Erwähnt werden laufende oder geplante Kooperationen, etwa mit der Bundeswehr, sowie in Arbeit befindliche Kassenzulassungen und internationale Partnerschaften. Diese Punkte werden als Indiz dafür gewertet, dass Viromed auch ohne Relyon-Übernahme strategisch gut positioniert sei. Teilweise wird sogar ein langfristiges Szenario diskutiert, in dem Viromed nach erfolgreicher Etablierung von Pulmoplas und anderen Kaltplasma-Produkten selbst ein Übernahmekandidat für einen größeren Medizintechnikkonzern werden könnte. Auch dies bleibt Spekulation.

Finanzierung, Verwässerung und Bewertung – die kritische Seite

Auf der Gegenseite steht die Sorge vor einer deutlichen Verwässerung der Altaktionäre. Mehrere Beiträge rechnen durch, wie eine mögliche Übernahme von Relyon im „niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionenbereich“ über eine Sach- oder Barkapitalerhöhung finanziert werden könnte. Beispielhaft wird ein Szenario mit einem Kaufpreis von 25 Millionen Euro und einem Ausgabepreis neuer Aktien von 5 Euro diskutiert. In diesem Modell würde die Aktienzahl um rund 19 Prozent steigen, TDK könnte im Gegenzug einen signifikanten Anteil an Viromed erhalten. Extremvarianten mit Sperrminorität und deutlich niedrigerem Ausgabepreis werden zwar als weniger wahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen betrachtet. All diese Modelle sind Rechenbeispiele der Community und nicht bestätigt.

Kritische Stimmen verweisen zudem auf das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis des Vorjahres von 120,67, das auf eine bereits ambitionierte Bewertung hindeutet. Vor diesem Hintergrund wird die Frage gestellt, ob zusätzliche Verwässerung durch eine Kapitalerhöhung ausreichend durch realen Mehrwert kompensiert werden kann. Befürworter argumentieren, dass der Erwerb von Patenten, Know-how und Produktionskapazitäten einen strukturellen Sprung in der Wertschöpfung bedeuten würde und daher „jeden Euro wert“ sei. Skeptiker mahnen, dass sich diese Hoffnungen erst nach Vorlage belastbarer Studienergebnisse und konkreter Umsatzentwicklungen bewahrheiten müssten.

Für die kommende Woche richtet sich der Blick der Community vor allem auf mögliche Ad-hoc-Meldungen zum Stand der Verhandlungen mit TDK beziehungsweise Relyon sowie auf Hinweise zum Zeitplan der Studienergebnisse rund um Pulmoplas. Charttechnisch rücken das Wochenhoch bei 7,80 Euro als Widerstand und das Wochentief bei 7,00 Euro als Unterstützung in den Fokus. Ein Ausbruch über die obere Marke könnte aus Sicht der Diskutanten ein Signal für weiter zunehmende Fantasie rund um Kaltplasma und Übernahmepläne sein, während ein Rückfall unter die Unterstützung als Zeichen nachlassender Erwartungshaltung gewertet würde.

Viromed Medical Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +1,9 % Wochenhoch / Wochentief 7,80€ / 7,00€ KGV (Vorjahr) 120,67

Stand: 26.07.2026, 11:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 7,80€ und das Wochentief bei 7,00€ die zunächst wichtigsten Marken.

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