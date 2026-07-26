Stillstand bei Evotec: Im Forum wächst der Streit über die Bewertung

Im Zentrum der Debatte steht die Bewertung des operativen Zustands von Evotec. Kritische Stimmen verweisen auf einen aus ihrer Sicht desaströsen Geschäftsverlauf der vergangenen zwei Jahre. Immer wieder wird betont, dass das Unternehmen zwar regelmäßig von positiven Frühindikatoren berichtet habe, diese sich aber bislang nicht in nachhaltig steigenden Konzernumsätzen oder Gewinnen niedergeschlagen hätten. Der Blick auf das negative KGV des Vorjahres von -9,40 und die deutlich geschrumpfte Marktkapitalisierung von rund 614 Millionen Euro wird als Beleg für eine anhaltende Ertragsschwäche gewertet.

Die Aktie von Evotec stand in dieser Woche erneut im Fokus der spekulativen Anleger. Trotz einer moderaten Wochenperformance von plus 2,0 Prozent bei einer Spanne zwischen 3,396 und 3,662 Euro drehte sich die Diskussion im Forum vor allem um die Folgen der jüngsten, deutlichen Kursrutsche nach der Senkung der Jahresziele. Der Kurssturz von mehr als 20 Prozent im Zuge der Prognoseanpassung wirkt nach, die Community ringt um die Frage, ob es sich um eine überzogene Reaktion oder um den Beginn eines strukturellen Abstiegs handelt.

Ein häufig genannter Kritikpunkt ist das vermeintlich fehlende Neugeschäft im margenstarken Servicebereich. Teile der Community spekulieren, dass Evotec mit seiner Kostenstruktur – insbesondere mit europäischen und US-Lohnkosten – im internationalen Wettbewerb unter Druck steht und deshalb keine ausreichend profitablen Verträge mehr abschließen könne. Die in der Vergangenheit abgeschlossenen, als margenschwach wahrgenommenen Kontrakte gelten vielen als Ursache für die aktuelle Ertragsschwäche. Hinzu kommt der Vorwurf, das Management habe zu stark auf Umsatzwachstum und Forschung gesetzt und dabei die Interessen der Aktionäre und die Profitabilität aus den Augen verloren.

Diese Managementkritik zieht sich wie ein roter Faden durch zahlreiche Beiträge. Mehrfach wird von einem massiven Vertrauensverlust gesprochen, der bereits bei deutlich höheren Kursen eingesetzt habe. Die Ablehnung früherer Übernahmeangebote und der Umgang mit strategischen Beteiligungen werden als verpasste Chancen interpretiert. In der Folge sehen einige Diskutanten Evotec auf dem Weg in den Penny-Stock-Bereich und vergleichen die Situation mit anderen gescheiterten Biotech-Werten. Die Stimmung ist von Frust und Misstrauen geprägt, was sich in pessimistischen Kommentaren zur weiteren Kursentwicklung niederschlägt.

Hoffnungsträger Basisgeschäft und Datenkompetenz

Dem gegenüber steht eine kleinere, aber argumentativ fundierte Gruppe, die auf positive operative Signale verweist. Ausgangspunkt ist die Veröffentlichung vorläufiger Zahlen für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2026 Mitte Juli. Nach diesen Angaben, auf die sich mehrere Beiträge beziehen, sind die Nettoverkäufe im Bereich Discovery & Preclinical Development im ersten Halbjahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 28 Prozent gestiegen. Zudem wird von einer verbesserten Verkaufsdynamik im Basisgeschäft der CRO- und CDMO-Aktivitäten berichtet, unterstützt durch eine hohe Kapazitätsauslastung und einen Ausbau des Kundenstamms im Biologics-Segment.

Die Befürworter leiten daraus die Einschätzung ab, dass das Kerngeschäft operativ an Fahrt gewinnt, auch wenn Großkundenaufträge weiterhin schwankend und verzögert eintreffen. Sie sehen in der jüngsten Kursschwäche eine Übertreibung und sprechen von einer spekulativen Chance auf eine technische Gegenbewegung. Einzelne Anleger berichten von Käufen im Bereich um 3,45 Euro in der Erwartung, dass der Kurs kurzfristig wieder in Richtung 4 bis 5 Euro laufen könnte. Diese Kursziele sind klar als Wette und nicht als Konsens zu verstehen, spiegeln aber die Hoffnung wider, dass der Markt die jüngsten Fortschritte im Basisgeschäft unterschätzt.

Langfristig orientierte Optimisten verweisen zudem auf die strategische Bedeutung von Daten und KI-gestützter Wirkstoffforschung. Zwar wird eingeräumt, dass die Qualität der zugrunde liegenden Daten für Außenstehende schwer zu beurteilen ist, dennoch sehen einige in Evotecs Plattform und Datenbasis einen potenziellen Wettbewerbsvorteil. Gleichzeitig wird aber auch hier betont, dass dies bislang vor allem Hoffnung sei und konkrete, wertschaffende Durchbrüche aus der eigenen Projektpipeline noch ausstehen.

Ausblick: Zwischen technischer Marke und Vertrauensfrage

Für die kommende Woche rückt zunächst die kurzfristige Charttechnik in den Vordergrund. Das Wochenhoch bei 3,662 Euro markiert einen ersten Widerstand, dessen Überwinden als Signal für eine technische Erholung gewertet werden könnte. Auf der Unterseite bildet das Wochentief bei 3,396 Euro eine wichtige Unterstützung; ein Bruch dieser Marke würde in der Community voraussichtlich neue Diskussionen über ein Abrutschen in den Penny-Stock-Bereich anfachen.

Fundamental bleibt der Blick auf die nächsten Quartalszahlen und mögliche Aktualisierungen des Ausblicks entscheidend. Im Forum wird bereits spekuliert, dass das dritte Quartal zum Belastungstest für das Management werden könnte. Gelingt es, die gemeldete Dynamik im Basisgeschäft zu bestätigen und gleichzeitig Fortschritte bei Profitabilität und Vertragsqualität sichtbar zu machen, könnte dies den Vertrauensverlust zumindest teilweise mildern. Bleiben dagegen weitere operative Rückschläge oder negative Überraschungen nicht aus, dürfte die Diskussion um strukturelle Probleme und strategische Alternativen an Schärfe gewinnen.

Zwischen diesen Polen aus technischer Erholungschance und anhaltender Vertrauenskrise dürfte sich die Evotec-Aktie auch in der neuen Woche bewegen – begleitet von einer weiterhin hoch emotionalen, aber in Teilen sehr detailreichen Debatte in der Community.

Evotec Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +2,0 % Wochenhoch / Wochentief 3,662€ / 3,396€ KGV (Vorjahr) -9,40 Marktkapitalisierung 614,35 Mio.EUR

Stand: 26.07.2026, 12:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 3,662€ und das Wochentief bei 3,396€ die zunächst wichtigsten Marken.