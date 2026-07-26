Dieses Unternehmen zahlt regelmäßig Dividenden - perfekt für langfristige Einkünfte

Makita gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,68 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +30,53 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 17,19 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Makita investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von -32,74 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Makita verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,68 % Dividendenrendite bietet Makita ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +30,53 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Makita für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,68 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 17,19. Makita weist eine Marktkapitalisierung von 8,40 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,68 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Makita ist ein japanischer Hersteller von Elektrowerkzeugen für Bau, Handwerk und Garten. Kernprodukte: Akku- und Elektrowerkzeuge, Gartengeräte, Zubehör, vor allem auf Lithium-Ionen-Akkutechnik fokussiert. Starke globale Marke im Profi- und ambitionierten Heimwerkersegment. Hauptkonkurrenten: Bosch, DeWalt/Stanley Black & Decker, Hilti, Milwaukee (TTI). USP: breites Akku-Ökosystem, Zuverlässigkeit, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Makita konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +30,53 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Makita Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.07.2026

Mit einer Performance von -0,66 % musste die Makita Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Beispielrechnung für 12.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,68 %, eine Investition von etwa 326.087€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2027 209,00 +39,33 % +3,68 % 2026 150,00 +36,36 % +2,91 % 2025 110,00 +92,98 % +2,11 % 2024 57,00 +171,43 % +1,37 %

Warum Makita für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,68 %

Stetiges Dividendenwachstum: +30,53 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 17,19

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 27.174 € 3.000 € 81.522 € 6.000 € 163.044 € 12.000 € 326.087 €

Makita Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,33 % 1 Monat -2,56 % 3 Monate +7,80 % 1 Jahr +10,95 %

Informationen zur Makita Aktie

Es gibt 280 Mio. Makita Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,40 Mrd. € wert.

Makita Aktie jetzt kaufen?

Ob die Makita Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Makita Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.