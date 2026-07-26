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    Katar lässt Schifffahrt wieder normal laufen

    Für Sie zusammengefasst
    • Schiffsverkehr in Katar nach Warnungen wieder normal
    • Fahrten für alle Schiffstypen wieder regulär möglich
    • Betreiber und Besatzungen an Sicherheitsregeln halten
    Katar lässt Schifffahrt wieder normal laufen
    Foto: Siarhei - 356130783

    DOHA (dpa-AFX) - Der Schiffsverkehr im Golfstaat Katar läuft nach vorigen Warnungen wegen erneuter iranischer Angriffe wieder normal. Fahrten für alle Arten von Schiffen seien ab heute wieder regulär möglich, teilte das katarische Transportministerium mit. Die Betreiber und Besatzungen von Schiffen sollten sich aber weiterhin an die Vorschriften halten, um ein höchstes Maß an Sicherheit zu garantieren.

    Katar hatte nach erneuten iranischen Angriffen zuvor zu einer vorübergehenden Einstellung des Schiffsverkehrs geraten. Für alle Fahrten und andere "meeresbasierte Tätigkeiten" werde empfohlen, diese bis auf weiteres auszusetzen, teilte das Ministerium vor zwei Wochen mit. Das betreffe auch Fischer- und Freizeitboote, Jetskis und "alle anderen Seefahrzeuge". Die Warnung folgte nach erneuten Angriffen aus dem Iran.

    Von den Perlentauchern und traditionellen Daus bis zu heutigen touristischen Fahrten und Luxusbooten ist die Identität Katars eng mit der Schifffahrt am Persischen Golf verbunden. Das auf einer Halbinsel liegende Land verfügt über Dutzende Fischerei- und Jachthäfen für kommerziellen und privaten Betrieb./jot/DP/zb






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