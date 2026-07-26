Irans Revolutionsgarden stoppen Schiffe in der Straße von Hormus

Wer nur Russenpropaganda schaut, der ist sowieso beratungsresistent. Wenn man dann noch neben der "German Angst" begeisterter Verschwörungstheoretiker ist, erübrigt sich jede weitere Diskussion. (eigentlich)









Alles widerlegt was du da behauptest. Systematische Verfolgung von "Russen" gab es in den besetzten Gebieten nicht, die einen Einmarsch gerechtfertigt hätten. Das Gegenteil war der Fall, 2014 und später ha die 5.Kolonne Moskaus (schon 2014 war die russische Armee dabei, eben inoffiziell) unter den Ukrainern gewütet.

Russen greifen nach deiner Lesart nie Zivile Ziele an, nur die bösen Ukrainer.

Klar, die Ukrainer sind in Russland einmarschiert und Putin hat aus reiner Selbstverteidigung die Spezialoperation begonnen. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/kiss.gif

Putin ist schliesslich laut "Gasgerd" auch ein lupenreiner Demokrat. Er erinnert mich stark an unseren zugewanderten "Führer", der deutsche Soldaten in polnische Uniformen gesteckt und Scheinangriffe hat durchführen lassen, um verkünden zu können "Seit 5.45 wird zurückgeschossen..." Der Rest sollte bekannt sein.





Niemand hat "Zar Putin" dazu gezwungen diesen Krieg anzufangen, das reine Machtgier und imperiales Denken, weil er eine Ukraine, die sich dem Westen und seinen Werten für ein besseres Leben zuwenden wollten, nicht als Nachbarn haben wollte. Wäre die Ukraine damals weit vor 2014 in die Nato aufgenommen worden, hätte dieser Krieg niemals stattgefunden. Unsere tolle Angela war 2008 bereits dagegen. Hätte die all die Jahre, als sie Kanzlerin war, unser Land progressiv nach vorne gebracht, anstatt nur zu verwalten, dann hätten wir viele Probleme nicht, mit denen wir heute konfrontiert sind.



