🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Söder

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Berliner Angriff war Anschlag auf Freiheitsidee

    Für Sie zusammengefasst
    • Angriff zielte auf die freiheitliche Grundordnung
    • Gezielter Anschlag auf Lebensfreude und Toleranz
    • Maximaler Einsatz der Polizei zur Aufklärung der Tat
    Söder - Berliner Angriff war Anschlag auf Freiheitsidee
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TUTZING (dpa-AFX) - Der Angriff auf Passanten am Rande des CSD in Berlin zielte nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland. "Er ist auch ein bewusster Anschlag auf die Freiheitsidee unseres Landes. Und deswegen muss auch mit aller Härte dagegen vorgegangen werden", sagte der bayerische Ministerpräsident im ZDF-Sommerinterview.

    Besonders schlimm sei, dass der Angriff auf den CSD und damit auf den "Ausdruck von Lebensfreude, von Freiheit und von Toleranz" gezielt habe, betonte Söder. "Und deswegen ist der Anschlag eben mehr als, sagen wir mal, nur der Versuch, irgendwas zu stören."

    "Maximaler Einsatz für die Polizeibehörden"

    Neben dem Gedenken an die Opfer und Betroffenen dürfe "dieser feige Anschlag" auf keinen Fall ungesühnt bleiben, sagte Söder. Nun müsse alles dafür getan werden, die Umstände der Tat aufzuklären. "Ich glaube, es ist jetzt zu früh, wirklich alles beurteilen zu können." Die Motive müssten geklärt werden. "Es tut uns allen weh und schockt uns."

    Brauchen Balance aus Sicherheit und Liberalität

    Mit Blick auf künftige Großveranstaltungen und Feste bleibe es dabei, dass diese zwar geschützt werden müssten, "aber wir dürfen uns deswegen nicht die gesamte Lebensfreude nehmen lassen", sagte Söder. In Bayern versuchten die Behörden dies mit maximaler Balance aus Sicherheit auf der einen Seite und Liberalität auf der anderen Seite./had/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Söder Berliner Angriff war Anschlag auf Freiheitsidee Der Angriff auf Passanten am Rande des CSD in Berlin zielte nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland. "Er ist auch ein bewusster Anschlag auf die Freiheitsidee unseres Landes. Und deswegen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     