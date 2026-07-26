Berliner Angriff war Anschlag auf Freiheitsidee

TUTZING (dpa-AFX) - Der Angriff auf Passanten am Rande des CSD in Berlin zielte nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland. "Er ist auch ein bewusster Anschlag auf die Freiheitsidee unseres Landes. Und deswegen muss auch mit aller Härte dagegen vorgegangen werden", sagte der bayerische Ministerpräsident im ZDF-Sommerinterview.

Besonders schlimm sei, dass der Angriff auf den CSD und damit auf den "Ausdruck von Lebensfreude, von Freiheit und von Toleranz" gezielt habe, betonte Söder. "Und deswegen ist der Anschlag eben mehr als, sagen wir mal, nur der Versuch, irgendwas zu stören."