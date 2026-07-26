Drei Raumfahrer von der ISS zurückgekehrt

MOSKAU (dpa-AFX) - Drei Raumfahrer sind nach mehreren Monaten auf der Internationalen Raumstation (ISS) wieder auf die Erde zurückgekehrt. Die Raumkapsel Sojus MS-28 mit den Russen Sergej Kud-Swertschkow und Sergej Mikajew sowie dem Nasa-Astronauten Christopher Williams landete um 12.27 Uhr deutscher Zeit in der kasachischen Steppe in der Nähe der Stadt Scheskasgan, wie die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mitteilte.

In einem Livestream von Roskosmos waren die drei immer wieder lächelnd zu sehen, während sie nach der Landung versorgt wurden. Mikajew sagte in einem kurzen Statement, dass er sich gut fühle. Alle drei würden medizinisch untersucht, kündigten Kommentatoren des Streams an.