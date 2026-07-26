Gewalttat bei CSD - Dobrindt spricht von Terroranschlag
Für Sie zusammengefasst
- Angriff mit Auto am Rande des Berliner CSD
- Ermittler gehen von einem islamistischen Anschlag aus
- Innenminister Dobrindt sieht Hinweise auf Anschlag
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Angriff eines Autofahrers am Rande des Berliner Christopher Street Days (CSD) gehen die Ermittler von einem islamistischen Terroranschlag aus. Darauf deute alles hin, sagte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU)./kre/DP/zb
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