Top-Artikel der Kalenderwoche 30/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

McDonald's, ab dem kommenden Jahr ein Dividendenkönig, korrigierte zuletzt heftig. Jetzt sind Aktie und Ausschüttung zu günstig, um sie zu ignorieren.

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Rheinmetall erhält 100 Millionen Euro für die Digitalisierung der Bundeswehr. Dahinter stehen Rahmenverträge mit einem Volumen von rund 1,2 Milliarden Euro.

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Nach den ersten Zahlen könnte sich der Druck auf die Aktie massiv verschärfen. Shortseller lauern bereits – und für Insider geht es um Milliarden.

Oracle ist an der Börse tief gefallen, doch das könnte sich jetzt ändern. Die Analysten von Mizuho halten eine mehr als Verdopplung des Kurses für möglich.

Alphabet hebt die Investitionsprognose an und schickt die Aktie auf Talfahrt. Selbst das Cloud-Wachstum kann die Angst vor explodierenden KI-Kosten nicht ausräumt.

Oracle landet einen der größten Regierungsaufträge seiner Geschichte. Das US-Verteidigungsministerium vergibt einen Zehnjahresvertrag über bis zu 7 Milliarden US-Dollar.

Die Super-Micro-Aktie schießt nach vorläufigen Quartalszahlen mehr als 20 Prozent nach oben, befeuert von verdoppelten Margen und einer KI-getriebenen Auftragsflut.

Der DAX könnte nach Einschätzung von Anlagestratege Heiko Thieme zunächst deutlich unter Druck geraten, bevor er bis zum Jahresende auf 27.500 Punkte steigt.

68 Prozent mehr Gewinn, höhere Dividende, neue Aktienrückkäufe: Der französische Ölkonzern TotalEnergies nutzt den Iran-Schock als Milliardenhebel.

Der KI-Boom ließ die AMD-Aktie enorm steigen und UBS-Analyst Timothy Arcuri sieht noch weiteres Kurspotenzial durch neue KI-Großkunden wie Amazon und Anthropic.