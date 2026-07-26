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    Top-Artikel der Kalenderwoche 30/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Top-Artikel der Kalenderwoche 30/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

    Jetzt eintüten? McDonald's bietet so viel Dividende wie schon lange nicht mehr!


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    Rheinmetall vor Milliardenwelle: Dieser Auftrag ist erst der Anfang


    Rheinmetall erhält 100 Millionen Euro für die Digitalisierung der Bundeswehr. Dahinter stehen Rahmenverträge mit einem Volumen von rund 1,2 Milliarden Euro.

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    SpaceX-Anleger starren auf diesen Termin – und der könnte wehtun


    Nach den ersten Zahlen könnte sich der Druck auf die Aktie massiv verschärfen. Shortseller lauern bereits – und für Insider geht es um Milliarden.

    Oracle-Aktie vor 150-Prozent-Rallye?


    Oracle ist an der Börse tief gefallen, doch das könnte sich jetzt ändern. Die Analysten von Mizuho halten eine mehr als Verdopplung des Kurses für möglich.

    Alphabet-Aktie fällt – KI-Ausgaben schockieren trotz Cloud-Boom


    Alphabet hebt die Investitionsprognose an und schickt die Aktie auf Talfahrt. Selbst das Cloud-Wachstum kann die Angst vor explodierenden KI-Kosten nicht ausräumt.

    Oracle sichert sich Software-Deal über bis zu 7 Milliarden US-Dollar


    Oracle landet einen der größten Regierungsaufträge seiner Geschichte. Das US-Verteidigungsministerium vergibt einen Zehnjahresvertrag über bis zu 7 Milliarden US-Dollar.

    Super Micro springt 20 % – diese Zahlen ändern alles


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    Thieme warnt vor Rücksetzer – und sieht danach großes Potenzial


    Der DAX könnte nach Einschätzung von Anlagestratege Heiko Thieme zunächst deutlich unter Druck geraten, bevor er bis zum Jahresende auf 27.500 Punkte steigt.

    Dieser Ölkonzern verdient Milliarden, während die Energiemärkte brennen


    68 Prozent mehr Gewinn, höhere Dividende, neue Aktienrückkäufe: Der französische Ölkonzern TotalEnergies nutzt den Iran-Schock als Milliardenhebel.

    AMD-Aktie verdoppelt sich – Top-Analyst Arcuri wird noch bullisher


    Der KI-Boom ließ die AMD-Aktie enorm steigen und UBS-Analyst Timothy Arcuri sieht noch weiteres Kurspotenzial durch neue KI-Großkunden wie Amazon und Anthropic.

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