Iranische Medien
Öltanker explodiert in der Straße von Hormus
- Öltanker explodiert in Straße von Hormus laut Medien
- Tanker wich von Route ab und lief auf eine Seemine
- Tanker ohne Radar Iran fordert Einhaltung der Passage
TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - In der Straße von Hormus ist nach Berichten iranischer Medien ein Öltanker explodiert. Der Tanker sei von einer vorgeschriebenen Route abgewichen und auf eine Seemine aufgelaufen, berichteten die dem Militär und den Revolutionsgarden nahestehenden Nachrichtenagenturen Defapress und Tasnim. Der Tanker habe zuvor sein Radarsystem ausgeschaltet. Weitere Angaben wurden nicht gemacht. Die Straße von Hormus spielt eine Schlüsselrolle im weltweiten Energiehandel. Der Iran fordert von Handelsschiffen die Einhaltung einer festgelegten Passage und beansprucht die Kontrolle über die Meerenge für sich./da/DP/zb
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Wer nur Russenpropaganda schaut, der ist sowieso beratungsresistent. Wenn man dann noch neben der "German Angst" begeisterter Verschwörungstheoretiker ist, erübrigt sich jede weitere Diskussion. (eigentlich)