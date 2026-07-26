Nach CSD-Angriff
Merz-Statement in Berlin erwartet
Für Sie zusammengefasst
- Merz äußert sich nach Angriff am CSD in Berlin
- Statement von Merz gegen 16:15 vor St Marienkirche
- In der Kirche Andacht mit Ansprache von Stäblein
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Angriff am Rande des Berliner CSD will sich Bundeskanzler Friedrich Merz am Nachmittag öffentlich in Berlin äußern. Wie ein Sprecher der Bundesregierung mitteilte, wird Merz gegen 16.15 Uhr ein Statement vor der St. Marienkirche abgeben. In der Kirche ist am Nachmittag eine Andacht geplant. Dabei will Bischof Christian Stäblein eine kurze Ansprache halten./wn/DP/zb
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