Bundesliga prüft Angebot von US-Finanzinvestor

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bundesliga beschäftigt sich mit einem Mega-Angebot eines US-Finanzinvestors. "Es ist zutreffend, dass der Bundesliga ohne Aufforderung ein Angebot für ein Fremdkapital-Modell auf Ebene des Ligaverbands vorgelegt wurde", teilte die Bundesliga auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Über die Höhe des Angebots machte die Liga keine Angaben.

Die "Bild" hatte zuvor berichtet, dass der Finanzriese Apollo die Bundesliga mit einem Kredit von mindestens einer Milliarde Euro locke. Als Sicherheit sollten die nationalen Medienrechte dienen. Während der Fußball-Weltmeisterschaft habe es ein Treffen zwischen Bundesliga- und Apollo-Vertretern gegeben.