Nach der schwachen Woche bei Deutsche Telekom: Darauf kommt es jetzt an

Ein Teil der Community betont die fundamentale Stärke des Konzerns. Im Mittelpunkt steht dabei die Rolle von T-Mobile US als Ertragsanker. Mehrfach hervorgehoben wird, dass die US-Tochter trotz eines Kursrückgangs an der Börse weiterhin hohe Gewinne und einen kräftigen Free Cashflow erwirtschafte. In den Diskussionen wird darauf verwiesen, dass T-Mobile seine Prognose für den freien Cashflow angehoben habe und die „Cashmaschine“ damit aus Sicht vieler Anleger intakt sei. Daraus leiten einige Nutzer die Erwartung ab, dass die Deutsche Telekom mittelfristig steigende Dividenden zahlen könne.

Die Aktie der Deutschen Telekom stand in dieser Woche im Fokus der Börsencommunity. Trotz eines zwischenzeitlichen Anstiegs bis 27,35 Euro schloss das Papier mit einem Wochenminus von 3,5 Prozent und einem Wochentief bei 25,92 Euro. Auslöser der intensiven Diskussionen waren vor allem die schwache Kursreaktion auf die Zahlen der US-Tochter T-Mobile US sowie die Frage, ob neue Satellitenangebote wie Starlink das Geschäftsmodell klassischer Mobilfunker strukturell bedrohen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Basis dieser Einschätzung wird die Telekom weniger als Wachstumsstory, sondern zunehmend als Ertragswert gesehen. In der Community kursieren Berechnungen, wonach für 2026 eine Dividende von etwas über einem Euro je Aktie möglich sein könnte, was auf dem aktuellen Kursniveau einer attraktiven Rendite entspräche. Hinzu kommt aus Sicht der Befürworter, dass Aktienrückkäufe bei T-Mobile US und der dortige Ergebnisbeitrag den Wert der Beteiligung für die Telekom weiter erhöhen könnten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Telekom auf Basis des Vorjahres von 13,9 wird von dieser Seite nicht als überzogen wahrgenommen, sondern als Ausdruck eines soliden, wenn auch nicht spektakulären Bewertungsniveaus.

Unterstützung erhält diese Sichtweise von chartorientierten Anlegern, die im Bereich um 26 Euro eine wichtige Unterstützungszone ausmachen. Mehrfach wird darauf hingewiesen, dass der Kurs zwar unter dem 200-Tage-Durchschnitt notiert, sich aber bislang am Wochentief von 25,92 Euro fangen konnte. Einige sehen darin die Chance auf eine Stabilisierung, sofern diese Marke hält und sich der Abwärtstrend nicht weiter beschleunigt.

Starlink, TMUS-Bewertung und Chartdruck – die skeptische Fraktion

Dem steht eine deutlich skeptischere Gruppe gegenüber, die die Telekom-Aktie als überbewertet einstuft und vor einem strukturellen Umbruch der Branche warnt. Zentraler Streitpunkt ist die Frage, ob Satellitenkonstellationen wie Starlink das klassische Mobilfunkgeschäft in den kommenden Jahren massiv unter Druck setzen könnten. Mehrere Beiträge zeichnen das Szenario, dass Starlink durch zusätzliche Satelliten, Frequenzdeals und gegebenenfalls eigene terrestrische Infrastruktur zu einem ernsthaften Wettbewerber für Mobilfunknetzbetreiber werden könnte. Teilweise wird sogar ein langfristiger Rückfall der Telekom-Aktie in Kursregionen von 10 bis 15 Euro als „faire Bewertung“ spekuliert.

Andere Nutzer halten diese Befürchtungen für überzogen und verweisen darauf, dass Starlink nach heutigem Stand eher als Ergänzung in Funklöchern fungiere und für einen vollwertigen Ersatz erhebliche zusätzliche Investitionen, Frequenzrechte und regulatorische Freigaben nötig wären. In der Community zeichnet sich damit ein differenziertes Bild ab: Während die Mehrheit anerkennt, dass Satellitenkommunikation den Wettbewerb verschärfen könnte, sehen viele darin eher einen schleichenden Druck auf Margen und Differenzierung als eine kurzfristige Existenzbedrohung für T-Mobile US oder die Deutsche Telekom.

Ein weiterer Kritikpunkt ist die Bewertung von T-Mobile US selbst. Mehrfach wird argumentiert, die US-Tochter sei im Vergleich zu Wettbewerbern wie AT&T oder Verizon zu hoch bewertet, was sich nun in einer „Neubewertung“ an der Börse niederschlage. Die schwache Kursreaktion auf die jüngsten TMUS-Zahlen wird von dieser Seite als Signal interpretiert, dass der Markt das frühere Wachstumsnarrativ zunehmend in Frage stellt. Daraus leiten einige Nutzer erhebliche Abwärtsrisiken für die Telekom-Aktie ab, da sie stark von der US-Beteiligung abhängt.

Charttechnisch dominieren in dieser Lager die Warnungen vor einem möglichen Fehlausbruch über 27 Euro. Mehrere Beiträge sehen im Rückfall unter diese Marke ein Verkaufssignal und spekulieren auf einen zügigen Test tieferer Regionen bis in den Bereich um 22 Euro. Als Argument wird angeführt, dass der jüngste Anstieg seit Ende Juni bei vergleichsweise geringen Umsätzen erfolgt sei, was als Zeichen mangelnder Überzeugung institutioneller Investoren gewertet wird. Das erhöhte Handelsvolumen der letzten Tage – rund das 1,6-Fache des Wochenschnitts – wird von Skeptikern eher als Ausdruck eines aggressiven Abbaus von Positionen interpretiert.

Ausblick: Fokus auf 25,92 und 27,35 Euro – und der Blick nach Amerika

Für die kommende Woche rückt aus Sicht der Community vor allem die charttechnische Spanne zwischen dem Wochentief bei 25,92 Euro und dem Wochenhoch bei 27,35 Euro in den Mittelpunkt. Die Marke von 25,92 Euro gilt als kurzfristige Unterstützung, deren Bruch aus Sicht vieler Diskutanten weiteren Verkaufsdruck auslösen könnte. Auf der Oberseite bleibt 27,35 Euro der zentrale Widerstand, an dem sich entscheiden dürfte, ob die Aktie in eine nachhaltige Erholung übergehen kann oder im Abwärtstrend gefangen bleibt.

Fundamental bleibt der Blick der Anleger auf die Entwicklung von T-Mobile US gerichtet. Weitere Einschätzungen von Analysten zu den jüngsten TMUS-Zahlen, Hinweise zum Tempo der Aktienrückkäufe und mögliche neue Kooperationen im Bereich Satellitenkommunikation werden in der Community als potenzielle Kurstreiber genannt. Parallel dazu könnten neue Nachrichten zu Starlink und regulatorischen Entscheidungen im US-Mobilfunkmarkt die Diskussion um die langfristige Wettbewerbsposition der Telekom prägen. Zwischen der Hoffnung auf stabile Erträge und der Furcht vor einem Branchenumbruch dürfte die Aktie damit auch in der kommenden Woche ein heiß diskutierter Wert bleiben.

Deutsche Telekom Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -3,5 % Wochenhoch / Wochentief 27,35€ / 25,92€ KGV (Vorjahr) 13,90 Marktkapitalisierung 130,04 Mrd.EUR

Stand: 26.07.2026, 17:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 27,35€ und das Wochentief bei 25,92€ die zunächst wichtigsten Marken.

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