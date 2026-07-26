Kapsch TrafficCom Reaches Restructuring Deal With Major Creditors
Kapsch TrafficCom launches a far‑reaching financial restructuring, agreeing tighter financing terms, suspended repayments, and new leadership to stabilize its future.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Kapsch TrafficCom AG has concluded a standstill agreement and a binding term sheet with its major financial creditors (lenders and promissory note creditors) as the basis for a comprehensive restructuring running until March 31, 2028.
- Financing terms have been tightened and ongoing principal repayments are suspended through March 31, 2028.
- The Company committed to early repayments via a cash sweep of excess cash and from extraordinary inflows, and has agreed to forgo dividend distributions (dividend policy suspended).
- Kapsch will implement comprehensive cost‑saving and efficiency measures, pursue asset divestments, and explore options to strengthen its capital base.
- The Company plans to appoint Markus Richter as Chief Financial Officer to oversee and implement the restructuring.
- The announcement is a disclosure of inside information under Article 17 MAR; Kapsch TrafficCom is listed on the Vienna Stock Exchange (ISIN: AT000KAPSCH9).
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