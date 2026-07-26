Die Allianz-Aktie ist gut, aber diese ist jetzt noch besser!

AXA oder Allianz: Wo erhalten Anleger jetzt den besten Deal?

Der Versicherungsriese Allianz gehört zu den zuverlässigsten und beliebtesten Dividendenzahlern am deutschen Aktienmarkt. Der ausgezeichnete Ruf des Unternehmens, die Beständigkeit nicht nur der Dividende, sondern auch der langfristigen Kursgewinne sowie ein breit diversifiziertes Geschäftsmodell, zu dem neben Versicherungen auch die Vermögensverwaltung mit den Töchtern PIMCO und Allianz Global Investors gehört, machen die Anteile zu einem unverzichtbaren Basisinvestment und einem der erfolgreichsten Wertpapiere im deutschen Leitindex DAX.

Doch selbstverständlich ist die Allianz nicht der einzige erfolgreiche Global Player im Versicherungsgeschäft aus Europa. Mit AXA aus Frankreich gibt es einen langfristig nicht minder erfolgreichen Mitbewerber. Der kann es in puncto Börsenwert zwar nicht ganz mit der Allianz aufnehmen, die auf einen Marktwert von 160,6 Milliarden Euro kommt, während AXA mit 92,1 Milliarden Euro bewertet ist. Doch die Dividende sowie die Unternehmensbewertung sind aktuell nicht nur ebenbürtig, sondern sogar noch attraktiver als bei der Allianz. Ist AXA vielleicht der bessere Dividendentitel? Damit herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dividenden-Radar von wallstreetONLINE, der nach Dividendenaristokrat McDonald's wieder nach Europa zurückkehrt.

Die Allianz ist nicht der einzige Versicherungschampion aus Europa

Hinter AXA verbirgt sich der größte französische Versicherungskonzern, der wie die Allianz zu den weltweit größten Anbietern von Versicherungsprodukten gehört. Darüber hinaus bietet das Unternehmen, das auf eine Geschichte von mehr als 200 Jahren zurückblickt und seit der Jahrtausendwende vor allem auch durch Übernahmen stark gewachsen ist, ebenfalls Vermögensdienstleistungen an. Nach verwaltetem Vermögen (Assets under Management) gehört AXA zu den 30 größten Dienstleistern der Welt in diesem Bereich.

Wie der Allianz ist es auch AXA in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gelungen, von größeren Skandalen weitestgehend verschont zu bleiben. Daher genießt auch der in Paris beheimatete Konzern einen ausgezeichneten Ruf – zumindest unter institutionellen Kundinnen und Kunden. Unter privaten Versicherungsnehmern schneidet AXA zumindest laut Trustpilot unter deutschen Kundinnen und Kunden dagegen weniger gut ab. In Frankreich hingegen zeigen sich Nutzer laut der Kundenbewertungen deutlich zufriedener.

Die Chance auf eine Aufholjagd gibt es jetzt bei AXA

In den vergangenen 10 Jahren ist die Aktie bei der Gesamtrendite hinter die Allianz zurückgefallen. Während AXA inklusive Dividende rund 337 Prozent abgeworfen hat, erwirtschaftete die Allianz eine Rendite von 445 Prozent. Dieser Punkt geht also an die Münchner. Vor allem in den vergangenen 5 Jahren war die Schwankungsbreite bei AXA allerdings geringer als bei der Allianz-Aktie, wo es wiederholt zu Drawdowns zwischen 15 und 20 Prozent gekommen ist. Die Franzosen haben ihre Anlegerinnen und Anleger also etwas ruhiger schlafen lassen.

Die gegenwärtige Underperformance der AXA-Aktie bietet die Chance auf eine Aufholjagd gegenüber der Allianz, denn AXA bietet nicht nur eine höhere Dividendenrendite, sondern diese auch zu einem kleineren Preis mit Blick auf die Unternehmensbewertung.

Nicht nur bei der Dividendenrendite liegen die Franzosen vorne ...

Für 2026 erwarten Analystinnen und Analysten von AXA eine Dividendenrendite von 5,6 Prozent, die 2027 schließlich auf 6,0 Prozent steigen soll. Bei der Allianz belaufen sich die Prognosen auf 4,3 und 4,6 Prozent. Daraus ergeben sich signifikante Unterschiede bei der Frage danach, wie viel Kapital für 1.000 Euro Dividende im Monat investiert werden müssen.

Gleichermaßen sicher sind die Ausschüttungen in beiden Fällen, denn sowohl AXA als auch die Allianz schütten rund 60 Prozent ihrer Gewinne an Anteilseignerinnen und -eigner aus. In beiden Fällen übersteigt die Cashflow- außerdem die Dividendenrendite, sodass Ausschüttungen aus laufenden Mittelzuflüssen und nicht aus der Substanz gezahlt werden müssen.

Für die Allianz werden Cashflow-Rendite von 6,2 und 6,5 Prozent erwartet, für AXA 6,4 und 6,7 Prozent. Damit verfügen die Franzosen sogar über etwas mehr finanziellen Spielraum – etwa, wenn es um die Frage nach Aktienrückkäufen geht. Mit 35 Jahren Dividendenzahlen in Folge bietet AXA außerdem eine hohe Konstanz und Zuverlässigkeit, auch wenn die Ausschüttung 2019 einmalig etwas geringer ausfiel als im Jahr zuvor, sodass Anhebungen zuletzt nur 6 Jahre hintereinander erfolgten.

... auch bei der Bewertung bietet die AXA-Aktie mehr

Was die Unternehmensbewertung betrifft, hat AXA klar die Nase vorne. Für 2026 steht laut MarketScreener ein von Analystinnen und Analysten erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGVe) von 10,8 zu Buche, das 2027 auf unter 10 sinken soll. Damit bietet die Aktie einen Nachlass von rund 20 Prozent gegenüber dem 10-Jahres-Mittel von 12,3. Die Allianz hingegen notiert mit Gewinnvielfachen von 13,9 und 13,0 deutlich über ihrer historischen Norm von 12 und damit auch deutlich über den Gewinnvielfachen der Allianz.

Doch auch bei anderen Kennziffern bietet die AXA-Aktie mehr fürs Geld. Während die Münchner mit einem Kurs-Buchverhältnis 2,5 bewertet sind, wird bei AXA nur ein KBV von 1,9 verlangt – allerdings notieren beide deutlich über dem Branchendurchschnitt von 1,34. Umgekehrt bieten beide Vorteile beim Verhältnis aus Unternehmenswert und operativem Ertrag (EV/EBIT). Hier kommt AXA für 2026 auf ein Verhältnis von 9,3 und die Allianz auf 8,8, während der Branchendurchschnitt zweistellig ist.

Die Allianz hat ihr Potenzial bereits ausgeschöpft

Mehrheitlich zum Kauf empfohlen sind die Anteile beider Unternehmen. Insgesamt liegen zur AXA-Aktie 18 Einschätzungen vor, wovon 8 den Kauf und 7 weitere das Übergewichten raten. 3 Mal erhalten die Franzosen ein neutrales Rating, im Mittel wird der faire Wert der Aktie auf 48,57 Euro veranschlagt, was eine Upside von 8,3 Prozent bietet.

Bei der Allianz bewerten Expertinnen und Experten die weiteren Aussichten etwas kritischer. Die positiven Bewertungen zum Kaufen oder Übergewichten sind mit insgesamt 8 Nennungen gegenüber neutralen (7) nur knapp in der Überzahl. Außerdem raten zwei Analystinnen und Analysten zum Reduzieren von Positionen, während die Aktie aktuell um 1,8 Prozent über dem durchschnittlichen Kursziel von 419,42 Euro handelt. Auch das stärkt die These, dass AXA gegenwärtig der bessere "Deal" sein und von Aufholeffekten profitieren könnte.

Fazit: Beide hervorragend, doch AXA bietet jetzt mehr fürs Geld

Mit AXA und der Allianz haben die beiden größten Volkswirtschaften der EU gleich zwei international konkurrenzfähige und weltweit vertretene Versicherungskonzerne anzubieten. Die Aktien beider Unternehmen verbürgen sich langfristig für hohe Kapitalerträge, die aus einem zuverlässigen Kurswachstum und überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite hervorgehen. In beiden Fällen sind die Ausschüttungen als sicher zu betrachten, da die Ausschüttungsquoten bei moderaten 60 Prozent liegen und die Dividenden durch sie übersteigende Cashflows gedeckt sind.

Auf dem aktuellen Kurs- und Bewertungsniveau hat die AXA-Aktie mehr zu bieten als das Papier der Allianz. Die Dividendenrendite ist um mehr als einen ganzen Prozentpunkt höher, gleichzeitig ist die Bewertung deutlich niedriger, während sie bei der Allianz über das langfristige Mittel gestiegen ist. Damit ist hier nicht nur das Korrekturrisiko höher, sondern AXA bietet umgekehrt die Chance auf eine Aufholjagd gegenüber der Allianz-Aktie, während die von Analystinnen und Analysten bereits als fair bewertet gilt. Wer also auf der Suche nach einem leistungsstarken und zuverlässigen Dividendenzahler ist, sollte gegenwärtig den Papieren von AXA den Vorzug geben.

Beispielrechnung: 1.000 Euro Dividende pro Monat

Für eine Ausschüttung von 1.000 Euro im Monat (ohne Berücksichtigung von Kapitalerträgen) mussten Anlegerinnen und Anleger in der letzten Ausgabe des Dividenden-Radar tief in die Tasche greifen: Bei McDonald's sind hier für aktuell rund 431.830 Euro nötig.

Aufgrund der deutlich höheren Dividendenrendite von AXA muss für dieses Vorhaben deutlich weniger Kapital aufgewendet werden. Für die einmal jährlich stattfindende Ausschüttung werden zum nächsten Termin im Mai 2027 von Analystinnen und Analysten 2,49 Euro je Aktie erwartet.

Für insgesamt 12.000 Euro braucht es 4.819 Anteile, die zu einem Schlusskurs von 44,83 Euro am vergangenen Freitag 216.035 Euro kosten. Wer mit der Allianz 1.000 Euro im Monat erzielen will, muss dagegen rund 279.150 Euro auf den Tisch legen. Die Differenz entspricht damit einem gut ausgestatteten Mittelklassewagen und ist damit substanziell.

Übersicht zur Dividende von AXA

Marktkapitalisierung: 92,0 Milliarden Euro

Dividendenrendite GJ 2026: 5,6 %; 2027e: 6,0 %

Dividende erhöht: 6 Jahre in Folge

Dividende nicht gesenkt: 6 Jahre

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 35 Jahre in Folge

Frequenz: jährlich; Mai

Zeitplan (voraussichtlich)

30.04.2027: Dividendenvorschlag

13.05.2027: Ex-Tag

14.05.2027: Auszahlung

Geschäftsjahr Dividendenrendite in % ** Dividende in Euro 2028e 6,48 2,90 2027e 6,00 2,69 2026e 5,57 2,49 2025 5,66 2,32 2024 6,26 2,15 2023 6,71 1,98 2022 6,52 1,70 2021 5,88 1,54 2020 7,33 1,43 2019 5,69 0,73 2018 7,11 1,34 2017 5,09 1,26 2016 4,84 1,16

* Quelle: MarketScreener, AXA

** Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jew. Geschäftsjahres genommen, bzw. für die Prognosen der aktuelle Kurs.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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