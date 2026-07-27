Ihre wichtigsten Termine
LVMH, Audi, AstraZeneca, Vodafone, Michelin und Hochtief mit neuen Zahlen!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
08:00 Uhr, Großbritannien: Vodafone Group, Q1-Umsatz
08:00 Uhr, Großbritannien: AstraZeneca, Halbjahreszahlen
09:00 Uhr, Deutschland: Audi, Q2-Zahlen
14:00 Uhr, Deutschland: Hochtief, Q2-Zahlen
17:45 Uhr, Frankreich: Michelin, Halbjahreszahlen
17:45 Uhr, Frankreich: Rexel, Halbjahreszahlen
17:45 Uhr, Italien: Saipem, Halbjahreszahlen
17:50 Uhr, Frankreich: LVMH, Halbjahreszahlen
Konjunkturdaten
03:30 Uhr, China: Industriegewinne 6/26
07:00 Uhr, Japan: CI-Index: Frühindikatoren 5/26 (endgültig)
07:00 Uhr, Finnland: Verbrauchervertrauen 7/26
10:00 Uhr, Deutschland: Ifo-Geschäftsklima 7/26
10:00 Uhr, EU: EZB Geldmenge M3
14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebiger Güter 6/26 (vorläufig)
16:30 Uhr, USA: Dallas Fed Verarbeitendes Industrie 7/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 27.07.2026
Zeit Land Relev. Termin 08:00 EUR EcoFin-Treffen 10:00 DEU IFO – Business Climate 10:00 DEU ifo - aktuelle Beurteilung 10:00 DEU ifo - Geschäftsaussichten 12:00 DEU German Buba Monthly Report 14:30 USA Durable Goods Orders 14:30 USA Nondefense Capital Goods Orders ex Aircraft 14:30 USA Durable Goods Orders ex Defense 14:30 USA Durable Goods Orders ex Transportation
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|28.07. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|28.07. 10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|28.07. 17:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Strategien handeln lassen statt zuschauen
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