Nach Absturtz um 65%: Xiaomi-Aktien nun endlich wieder billig

Die Xiaomi-Aktien sind die letzten Monate massiv abverkauft worden und haben vom Hoch rund 2/3 an Wert verloren. Ein guter Grund sich den Titel wieder einmal näher anzusehen.



Wer Xiaomi heutzutage noch rein als chinesischen Smartphone-Hersteller abtut, übersieht den wohl spannendsten strategischen Wandel in der globalen Tech-Branche. Xiaomi vollzieht mit Nachdruck die Transformation vom Preisführer bei Konsumelektronik hin zu einem voll integrierten Technologie-Ökosystem, das Smartphones, Smart Home, Künstliche Intelligenz und Elektromobilität nahtlos miteinander verknüpft.

Das „Human x Car x Home“-Ökosystem als struktureller Burggraben

Im Zentrum dieses Wandels steht die Strategie eines vernetzten Ökosystems („Human x Car x Home“), das auf der proprietären Softwareplattform HyperOS basiert. HyperOS schafft eine einheitliche Architektur über Smartphones, Haushaltsgeräte und Fahrzeuge hinweg. Ende 2025 zählte das Unternehmen bereits über 754 Millionen monatlich aktive Nutzer weltweit.

Aus Investorensicht entsteht dadurch ein enormer wirtschaftlicher Burggraben:

Steigende Wechselkosten: Ein Nutzer, der neben dem Smartphone auch vernetzte Haushaltsgeräte – wie Smart-TVs, Klimaanlagen oder Kühlschränke – nutzt, ist sowohl technisch als auch verhaltensmäßig an das Ökosystem gebunden.

Synergien in der Mobilität: Mit dem Einstieg in das Segment der Elektrofahrzeuge (EV) – unter anderem mit der Sportlimousine SU7 und der SUV-Reihe YU7 – erweitert Xiaomi diese Wechselkosten direkt auf die Straße. Infotainment und Fahrassistenz greifen nativ auf das bestehende Mobil- und Smart-Home-Profil des Nutzers zu.

Software-Monetarisierung: Während Hardware-Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen als Trichter zur Kundengewinnung dienen, optimiert Xiaomi die Profitabilität im zweiten Schritt über margenstarke Software, Werbung und digitale Dienste.

Erfolgreiche Premiumisierung & Bilanzstärke

Neben der Expansion im Bereich E-Mobilität überzeugt auch das Stammgeschäft. Die fortgesetzte Premiumisierungsstrategie zeigt Wirkung: Im ersten Quartal 2026 stieg der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) der Smartphones auf ein Rekordhoch von 1.310 RMB. Das zeigt, dass das Unternehmen zunehmend in der Lage ist, höhere Speicherkosten und Rohstoffpreise an qualitätsbewusste Kunden weiterzugeben.

Zugleich verfügt Xiaomi über eine außerordentlich starke Bilanz mit hoher Nettoliquidität. Dieses finanzielle Polster erlaubt es dem Management, kapitalintensive Zukunftsfelder wie KI und die eigene EV-Produktion aus dem eigenen Cashflow zu finanzieren, ohne auf verwässernde Kapitalmaßnahmen angewiesen zu sein.

iMaps-Fazit

Short-term-Gegenwind durch schwankende Bauteilekosten oder hohe Anlaufinvestitionen im EV-Bereich darf nicht den Blick auf das große Ganze verstellen. Xiaomi baut das physisch-digitale Netzwerk der Zukunft. Wer auf die Skalierung dieses KI- und Mobilitäts-Kraftwerks setzt, findet auf dem aktuellen Niveau ein äußerst attraktives Chancen-Risiko-Profil vor. Wir sehen Titel auf dem aktuellen Niveau als Kauf.



Wer unsere detaillierte Analyse zu Xiaomi anhören möchte, kann gerne unseren Podcast auf youtube anhören:

https://www.youtube.com/watch?v=b-LuQ_Rrf2M&t=10s

Disclaimer & Hinweis Interessenskonflikte:

Hinweis zur Eigeninvestition: Der Autor Andreas Wölfl ist selbst in Aktien der Xiaomi Corporation investiert.

Hinweis zum iMaps Aktienuniversum: Die Xiaomi-Aktie ist im iMaps-Aktienuniversum enthalten. Aus diesem Universum können Trader und Vermögensverwalter Portfolios zusammenstellen, auf die iMaps Capital Markets – der Autor Andreas Wölfl ist Gründer, Eigentümer & CEO dieses Zertifikateemittenten – Zertifikate mit Listing an der Börse Stuttgart (EUWAX) auflegt.

In eigener Sache:

iMaps Capital Markets ist zum sechsten Mal in Folge beim Deutscher Zertifikatepreis nominiert. Insbesondere in den Kategorien Frage 5 (bester Emittent Anlageprodukte) sowie Frage 9 (Emittent mit dem besten Digitalen Angebot) strebt iMaps gute Ergebnisse an. Abgestimmt werden kann unter

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