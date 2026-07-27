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    Die Geschäftsbereichseinheit HPPs der Daicel Corporation stellt eine neue DURACON-POM-Produktreihe mit einem Recyclinganteil von 30 % vor

    OSAKA, Japan, 27. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die Geschäftsbereichseinheit „High Performance Polymers" (HPPs) der Daicel Corporation (ehemals Polyplastics Co., Ltd.), ein weltweit führender Anbieter von technischen Kunststoffen, hat vier neue DURACON-POM-Typen auf den Markt gebracht, die 30 % Post-Consumer-Recyclingmaterial (PCR) enthalten. Dieses neue PCR-POM-Sortiment umfasst die Typen „Standard", „VOC-arm", „gleitfähig" und „hochfest", sodass Kunden das Material auswählen können, das ihren Anwendungsanforderungen am besten entspricht.

    Bild: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202607152558/_prw_PI1fl_4193114y.png 

    Diese neu entwickelten Typen wurden erstmals auf der CHINAPLAS 2026 vorgestellt, die im April in Shanghai stattfand. Die Standardausführung PCR-POM weist eine Schmelzflussrate von 9 auf, während Materialien mit niedrigem VOC-Gehalt die Anforderungen der Erstausrüster erfüllen. Die gleitfähige Art bietet deutlich bessere Gleiteigenschaften, während robuste Werkstoffe die gleiche Leistung wie POM-Neuware erbringen.

    Seit 2023 bietet Daicel den DURACIRCLE-Re-Compounding-Service an, bei dem Kunststoffabfälle aus den Werken der Kunden recycelt werden. Während der Schwerpunkt bisher auf dem postindustriellen Recycling (PIR) lag, bei dem in der Fertigung anfallende Abfälle wiederverwertet werden, nutzt das derzeit in der Entwicklung befindliche PCR-POM POM-Kunststoffe, die bereits auf dem Markt im Einsatz waren, als recycelten Rohstoff.

    Eine große Herausforderung bei der Verwendung von PCR-Materialien ist die Variabilität der Eigenschaften und die Gewährleistung einer gleichbleibenden Qualität. Auf der Grundlage seiner langjährigen Erfahrung im Bereich Compounding und seiner Technologien zur Qualitätskontrolle hat Daicel bestätigt, dass die wichtigsten mechanischen Eigenschaften auch bei einem Recyclinganteil von 30 % auf einem Niveau bleiben, das mit herkömmlichen Typen vergleichbar ist (basierend auf internen Testbedingungen).

    DURACON POM wird in einer Vielzahl von Industriezweigen eingesetzt. Es zeichnet sich durch hohe mechanische Festigkeit und Steifigkeit, hervorragende Verschleißfestigkeit, gute Gleiteigenschaften sowie hohe Formstabilität aus. Es findet breite Anwendung in Bereichen wie Zahnrädern, Steckverbindern, Präzisionsteilen und Automobilkomponenten.

    Daicel führt weitere Entwicklungsmaßnahmen durch, um sein PCR-POM-Angebot zu erweitern und damit einem breiteren Spektrum an Anforderungen gerecht zu werden.

    Weitere Informationen finden Sie auf: https://hpps.daicel.com/global/s/ourapproach/a5nRB000005SAUbYAO/272?language=en_US

    Informationen zum Geschäftsbereich „High Performance Polymers" der Daicel Corporation

    https://kyodonewsprwire.jp/attach/202607152558-O1-06622HZp.pdf 

    DURACON ist eine eingetragene Marke der Daicel Corporation in Japan und anderen Ländern.

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-geschaftsbereichseinheit-hpps-der-daicel-corporation-stellt-eine-neue-duracon-pom-produktreihe-mit-einem-recyclinganteil-von-30--vor-302834830.html






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