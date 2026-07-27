Diese Aktien JETZT KAUFEN? TeamViewer, Infineon, HPQ Silicon! Ist die Aktie von Infineon nach der Korrektur um über 20 % ein Kauf? Die Analysten von mwb streichen zumindest ihre Verkaufsempfehlung. Sie erwarten, dass der deutsche Halbleiterkonzern in den kommenden Jahren kräftig wachsen wird. Die Bewertung sei …



