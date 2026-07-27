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    Ist die Aktie von Infineon nach der Korrektur um über 20 % ein Kauf? Die Analysten von mwb streichen zumindest ihre Verkaufsempfehlung. Sie erwarten, dass der deutsche Halbleiterkonzern in den kommenden Jahren kräftig wachsen wird. Die Bewertung sei …

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    Foto: esg-aktien.de
    Ist die Aktie von Infineon nach der Korrektur um über 20 % ein Kauf? Die Analysten von mwb streichen zumindest ihre Verkaufsempfehlung. Sie erwarten, dass der deutsche Halbleiterkonzern in den kommenden Jahren kräftig wachsen wird. Die Bewertung sei allerdings weiterhin ambitioniert. Interessant für einen Kauf erscheint derzeit die Bewertung von HPQ Silicon. Das kanadische Technologieunternehmen will im laufenden Jahr die Kommerzialisierung verschiedener Technologien starten. Der Newsflow dazu war zuletzt erneut positiv. Gelingt der Durchbruch mit Batteriezellen für das Militär? Bei TeamViewer ist derzeit noch offen, ob das Unternehmen zu den Gewinnern oder Verlierern des KI-Booms zählen wird. Kann eine Kooperation mit ServiceNow neue Impulse für die Aktie bringen? Ziel ist es, IT-Probleme nicht nur zu erkennen, sondern sie mithilfe von KI-Agenten zunehmend automatisiert zu beheben.

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    Diese Aktien JETZT KAUFEN? TeamViewer, Infineon, HPQ Silicon! Ist die Aktie von Infineon nach der Korrektur um über 20 % ein Kauf? Die Analysten von mwb streichen zumindest ihre Verkaufsempfehlung. Sie erwarten, dass der deutsche Halbleiterkonzern in den kommenden Jahren kräftig wachsen wird. Die Bewertung sei …
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