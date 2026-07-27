Kaufempfehlungen für Almonty, Micron und TKMS! Rüstung, Rohstoffe und Halbleiter mit Kurspotenzial!
Es scheinen sich derzeit spannende Kaufchancen zu eröffnen. Im Rohstoffsektor sticht Almonty Industries heraus. Das Unternehmen hat die Wolframmine in Südkorea hochgefahren und wird im zweiten Halbjahr Umsatz und Gewinn massiv steigern. Analysten …
Foto: esg-aktien.de
Es scheinen sich derzeit spannende Kaufchancen zu eröffnen. Im Rohstoffsektor sticht Almonty Industries heraus. Das Unternehmen hat die Wolframmine in Südkorea hochgefahren und wird im zweiten Halbjahr Umsatz und Gewinn massiv steigern. Analysten erwarten im kommenden Jahr einen Nettogewinn von 854,6 Mio. CAD. Das KGV liegt dann bei 4,34. Wohl zu niedrig für den einzigen ernstzunehmenden westlichen Anbieter. Die Analysten raten zum Kauf. TKMS scheint unter den schwächelnden Rüstungsunternehmen herauszuragen. Analysten verweisen auf den riesigen Auftragsbestand. Dieser könnte Planbarkeit bis in die 2040er-Jahre bieten. Nichts für schwache Nerven bleibt Micron. Nach der historischen Kursrally sorgen sich Anleger wegen möglicher Überkapazitäten. Auch Micron investiert Milliarden. Analysten beruhigen.
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