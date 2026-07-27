Kaufempfehlungen für Almonty, Micron und TKMS! Rüstung, Rohstoffe und Halbleiter mit Kurspotenzial! Es scheinen sich derzeit spannende Kaufchancen zu eröffnen. Im Rohstoffsektor sticht Almonty Industries heraus. Das Unternehmen hat die Wolframmine in Südkorea hochgefahren und wird im zweiten Halbjahr Umsatz und Gewinn massiv steigern. Analysten …



