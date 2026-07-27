USA bestätigen Verlegung von Militär in den Nahen Osten
- USA bestätigen Verlegung von Militär in Nahen Osten
- Medien berichten Kampf und Tanker in Region verlegt
- Nach 13 Nächten ohne Angriffe Diplomatie erhält Raum
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA haben inmitten des Iran-Kriegs die Verlegung von weiterem Militär in den Nahen Osten bestätigt. Der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Mike Waltz, sagte in der Polit-Sendung "Face the Nation" des US-Senders CBS News, zusätzliche Kapazitäten würden in die Region verlegt. Genauere Angaben machte er nicht. US-Medien hatten bereits vor rund einer Woche berichtet, dass die USA weitere Kampf- und Tankflugzeuge in die Region verlegen. Nach einer Angriffsserie von 13 Nächten in Folge hatte das US-Militär in den vergangenen beiden Nächten keine Angriffe gegen den Iran gemeldet. Waltz sagte, das gebe der Diplomatie etwas Raum./rin/DP/zb
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Wer nur Russenpropaganda schaut, der ist sowieso beratungsresistent. Wenn man dann noch neben der "German Angst" begeisterter Verschwörungstheoretiker ist, erübrigt sich jede weitere Diskussion. (eigentlich)