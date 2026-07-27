WOCHENAUSBLICK
Anleger hoffen in schwierigem Umfeld auf gute Quartalszahlen
- Berichtssaison und Fed-Zinsentscheid prägen Märkte
- Ölpreis und Iran-Konflikt belasten Stimmung und Kurse
- Big Tech Quartalszahlen mit Fokus auf KI-Investitionen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Unternehmensberichtssaison und die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed könnten in der neuen Börsenwoche die Märkte bewegen. Anleger hoffen in einem geopolitisch weiter angespannten Umfeld auf gute Berichte der Unternehmen. Andernfalls könnte sich die Stimmung angesichts der jüngsten Korrektur im Technologiesektor, neuer US-Zollankündigungen und der wieder deutlicher gestiegenen Ölpreise im Zuge des nach wie vor ungelösten Iran-Kriegs nochmals eintrüben.
Der Dax könnte bei positiven Überraschungen von der Berichtssaison wieder Kurs auf sein Rekordhoch von gut 25.900 Punkten von Anfang Juli nehmen. Bleiben diese aus und droht im Iran-Krieg eine weitere Eskalation, dürften Kurse oberhalb der zuletzt umkämpften 25.000er-Marke unrealistisch werden.
Die vom hohen Ölpreis ausgehenden Inflationsrisiken werden vorerst wohl bleiben. Deshalb dürfte die US-Notenbank Fed auf ihrer Sitzung über höhere Zinsen diskutieren, hieß es im Wochenausblick der Commerzbank. Die Ökonomen um Chefvolkswirt Jörg Krämer gehen jedoch davon aus, dass die Währungshüter am Mittwoch zunächst die Füße still halten und die Zinsen unverändert lassen werden.
Die Fed würde damit der Europäischen Zentralbank (EZB) folgen, die am Donnerstag ebenfalls den Leitzins unverändert gelassen hatte - noch; denn für September rechnen Experten mit einer Erhöhung. Höhere Zinsen sind wiederum für den Aktienmarkt eher schlecht, weil sich Anleger dann nach besseren Anlagealternativen mit geringerem Risiko umschauen könnten.
"Spätestens nach der Sommerpause schalten die Zins-Ampeln allesamt auf Rot", prognostiziert Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank, rechnet also eher mit steigenden Zinsen. Die Sorglosigkeit der vergangenen Börsenmonate weiche einer Schritt für Schritt trüberen Marktstimmung.
Bleibt also die Hoffnung auf gute Unternehmenszahlen im Rahmen der Berichtssaison, die in der neuen Börsenwoche in Europa und den USA unter Volldampf läuft. Gleich am Montag gibt es Resultate vom Dax-Neuling Hochtief . Mit Heidelberg Materials steht am Donnerstag ein weiteres Dax-Unternehmen aus dem Bausektor mit Geschäftszahlen auf der Agenda.
Nach dem enttäuschenden Quartal von Volkswagen schauen die Anleger auf die anderen deutschen Autobauer Mercedes-Benz und BMW , die ihre Berichte am Dienstag beziehungsweise Donnerstag vorlegen. Zur Wochenmitte stehen die Zahlen der Deutschen Bank und des Chemiekonzerns BASF auf dem Programm.
Der Aromenproduzent Symrise öffnet am Donnerstag ebenso die Bücher wie der Sportartikelhersteller Adidas und der Triebwerksbauer MTU . Am Freitag folgt der Medizintechnikhersteller Siemens Healthineers .
"Big Tech" aus den USA sorgt für Spannung, wenn am Mittwoch Microsoft und Meta sowie am Donnerstag Apple ihre Geschäftsentwicklung darlegen. Investoren werden dabei erneut auf potenzielle Ankündigungen weiterer Investitionen in Milliardenhöhe in Künstliche Intelligenz (KI) achten. Diese können die Aktienkurse mitunter deutlich belasten und ein starkes Abschneiden im Quartal in den Hintergrund drängen. Investoren zweifelten bereits jetzt daran, wie nachhaltig die KI-Rally sein könne, erläuterte Analyst Stanzl. Steigende Anleiherenditen könnten die Nervosität in dieser Frage noch weiter anwachsen lassen.
Die große Menge an Unternehmenszahlen in der neuen Woche wird flankiert von einigen wichtigen Konjunkturdaten. So wird am Montag das Ifo-Geschäftsklima veröffentlicht, dem wichtigsten deutschen Konjunkturbarometer. Bewegen könnten am Donnerstag außerdem die Zahlen zum Wirtschaftswachstum der Eurozone und der USA im zweiten Quartal sowie Verbraucherpreise aus Deutschland und der Eurozone für den Monat Juli am Donnerstag beziehungsweise Freitag./ajx/tih/mis/he
--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,53 % und einem Kurs von 333,0 auf Nasdaq (25. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -3,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,61 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,49 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 572,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +33,61 %/+67,67 % bedeutet.
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eigenartig, warum du jeglicher sachlicher diskussion aus dem weg gehst, statt dessen zur x-ten wiederholung zur schallplatte mit bekannten greifst
Ich hoffe das interessiert jemanden, es war etwas Arbeit.
10 Jahre Intraday-Daten, streng in zwei Hälften geprüft — was statistisch Erfolgreich ist im Daytrading
Datenbasis: Dukascopy 5-Minuten-Kurse, Jan 2016 bis Juli 2026, DAX / Dow / Nasdaq 100, je rund 2.700 Handelstage. Jedes Muster zweimal gerechnet: 2016–Juni 2021 und Juli 2021–2026. Was nur in einer Hälfte steht, ist unten aussortiert. Alle Zeiten Berlin, alle Zahlen brutto.
Hält in allen drei Indizes und beiden Zeiträumen
- 16–17 Uhr ist die schwächste Stunde des Tages.** In allen sechs Zellen negativ oder schwächster Wert. Praktisch: Limits legen statt kaufen.
- 17–18 Uhr ist positiv.** DAX Ø +0,010 %/Tag (Hit 53,8 %), Dow +0,012 % (53,6 %), Nasdaq +0,021 % (56,2 %). Größenordnung beachten: 0,01 % sind bei DAX 25.000 rund 2,5 Punkte — nach Kosten kein eigenständiges Setup.
- Der Vormittag taugt für US-Indizes nicht.** Nasdaq im Fenster 08:00–17:30 über 5 Jahre +8,7 % bei 30,8 % Drawdown, im Fenster 15:30–22:00 +50,7 %. Wer US-Indizes vormittags handelt, handelt Rauschen.
- Montag ist der beste Wochentag.** Nasdaq Ø +0,19 %/Tag (Hit 62,8 %), Dow +0,09 % (57,9 %), DAX +0,12 % (55,0 %). Im DAX liegt Mittwoch allerdings gleichauf.
- Montag nach roter Vorwoche ist besser als Montag generell.** DAX Ø +0,092 % gegen +0,053 %, Dow +0,140 % gegen +0,089 % (Fenster 15:30–22:00, je ~200 Fälle, beide Hälften). Der Montagseffekt ist eine Gegenbewegung, kein Momentum.
- Hoher VIX ist intraday ein Plus, kein Warnsignal.** DAX-Session bei VIX ≥ 25: Ø +0,104 % gegen +0,008 % darunter, in beiden Hälften. Dow bei VIX > 30: +0,33 % / +0,17 %. Nur fürs Halten über Nacht dreht es sich um.
- Kurzfristige Erschöpfung ist der einzige Filter, der überlebt.** Drei fallende Tagesschlusskurse in Folge → Long: in 6 von 6 Zellen über Baseline. Halten bis zum ersten grünen Schluss: Ø +0,50 %/Trade, Trefferquote 77 %, Ø 1,5 Tage. Dasselbe misst RSI2 < 10.
Durchgefallen
- MACD.** 1h-Kreuzung vor 17 Uhr: Dow −0,014 %, Nasdaq −0,006 % — beide schlechter als ungefiltert kaufen. Tages-Kreuzung in den 4 Tagen vor Montag: in 2 von 3 Indizes schlechter, Vorzeichenwechsel zwischen den Hälften. Auf Stündlicher Ebene widerspricht sich der Indikator sogar innerhalb desselben Index je nach Tageszeit.
- Candlestick-Muster.** 14 klassische Formationen mit Kontextbedingung (Hammer nur nach Rückgang usw.), 37.323 Beobachtungen, 8 Instrumente. Kein einziges Muster in allen drei Teilperioden über Baseline. Kurios: Bärische Muster (Shooting Star, Bearish Engulfing, Three Black Crows) hatten überwiegend **positive** Folgerenditen — als Verkaufssignal gelesen also systematisch falsch herum.
- Gewinnziele.** Sell-Limit auf die Dow-Session: Trefferquote steigt von 54 % auf bis zu 71 %, kumuliertes Ergebnis fällt um 24 Prozentpunkte über 10 Jahre. An Limit-Tagen schloss der Markt im Schnitt noch über dem Limit.
- Kerzenfarben als Signal.** P(grün | Vorstunde grün) = 52,30 %, P(grün | Vorstunde rot) = 52,25 %, n = 16.766. Kein Unterschied. Gilt genauso für die erste 5-Minuten-Kerze und für die Nacht davor.
- Der eigene Lieblingsfilter.** Zwei selbst gebaute Filter (Freitag raus, nur nach grüner erster US-Stunde) ergaben in-sample +161 % kumuliert. Out-of-sample auf 2016–21 angewendet: +34 %. Der Freitagsfilter kehrte sich sogar um — Freitag war dort die beste Nacht der Woche.
Einordnung und Kontext
- Bei 5 Wochentagen × 24 Stunden × 3 Indizes sind Zufallstreffer garantiert. Faustregel: Bei ~540 Beobachtungen je Wochentag liegt das 95-%-Rauschband bei rund ±4 Prozentpunkten um 50 % Trefferquote. 55 % ist grenzwertig, 63 % nicht.
- Alles ohne Spread und Gebühren gerechnet. Bei Effekten von 0,01–0,02 % pro Stunde entscheidet die Kostenseite, ob überhaupt etwas übrig bleibt.
- Was übrig blieb, ist parameterlos: Uhrzeit, Wochentag, Volatilitätsregime, Erschöpfung.
Keine finanziellen Sorgen, alles nur ein Spiel, Haus, Hof, Garten, Lebenserfahrung und ein grünes Depot – klingt nach einem beneidenswert entspannten Leben.
Da fragt man sich nur, warum jemand mit so viel Gelassenheit ausgerechnet in einem Börsenforum so verbissen, rechthaberisch und respektlos auftreten muss. Wer wirklich so entspannt ist, hat das doch gar nicht nötig.