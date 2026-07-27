ROUNDUP
Erneut Protest gegen Massentourismus auf Mallorca
- Tausende demonstrieren in Palma gegen Massentourismus
- Initiative Menys Turisme rechnet mit bis zu 40000
- Begrenzung der Besucherzahlen wegen Wohnungsnot
PALMA (dpa-AFX) - Tausende Menschen sind auf Mallorca gegen den Massentourismus auf die Straßen gezogen. Die Demonstranten versammelten sich am Abend zunächst auf der Plaza de España im Zentrum von Palma, der Hauptstadt der spanischen Mittelmeerinsel. Von dort zog der Demonstrationszug durch die Innenstadt zur Kathedrale, wo später am Abend ein Manifest verlesen werden sollte.
Die Initiative "Menys Turisme, Més Vida" (Weniger Tourismus, mehr Leben) hatte unter dem Motto "Mallorca am Limit" bereits das dritte Jahr in Folge auf der vor allem bei Touristen aus Deutschland und Großbritannien beliebten Insel zum Protest aufgerufen - und mit bis zu 40.000 Teilnehmern gerechnet. Die mallorquinische Polizei schätzte die Zahl der Demonstranten derweil auf 25.000.
Viele Teilnehmer trugen selbstgebastelte Plakate. "Mallorca overbooked" oder "Keine Kapazität mehr" stand unter anderem darauf. Ein Jahr vor den Regionalwahlen auf den Balearen wolle man seine Meinung kundtun, sagte ein Sprecher der Veranstalter vor Journalisten. Der Zeitpunkt sei bewusst mit Blick auf die aktuelle Hauptreisezeit gewählt worden. Ende Juli und Anfang August gelten als die Wochen mit den meisten Urlaubern auf der Baleareninsel.
Protestler beklagen Wohnungsnot, Staus, Schmutz und Lärm
Die zentrale Forderung ist eine Begrenzung der Besucherzahl. Die steigende Zahl der Urlauber und der Ferienwohnungen wird für die schlimme Wohnungsnot verantwortlich gemacht. Die Organisatoren der Protestaktion beklagen, dass viele Menschen mit einem normalen Einkommen sich auf der Insel kaum noch eine Wohnung leisten können.
Nachbarschaftsverbände, Umweltschutzgruppen und andere Organisationen führen aber auch Probleme wie Verschmutzung, Staus und Lärm sowie für die Zerstörung der Natur auf den Massentourismus zurück.
Bei der Kundgebung sollte die deutsch-mallorquinische Sängerin Maria Hein die Mallorca-Hymne "La Balanguera" singen. Nennenswerte Zwischenfälle oder Angriffe mit Wasserspritzpistolen auf Urlauber, wie sie bei früheren Protesten in Barcelona oder Madrid vorgekommen waren, wurden zunächst in Palma nicht gemeldet./er/DP/zb
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Geschäftsklima in der Touristik verschlechtert sich im Juni
Das Geschäftsklima bei Reisebüros und Veranstaltern hat sich im Juni weiter eingetrübt. Der Indikator des Ifo-Instituts sank gegenüber dem Mai von minus 30,3 auf minus 32 Punkte. Zugleich bleibt die Nachfrage nach Reisen zu Zielen im Mittelmeerraum stabil, während Fernziele verlieren.
Vor der Eskalation im Nahen Osten hatte der Branchenindikator im Februar noch bei minus 15,6 Punkten gelegen. Der deutliche, wenngleich wenig überraschende Rückgang spiegelt nach Einschätzung des Ifo-Instituts die Verunsicherung vieler Reisender zu Beginn des Iran-Konflikts.
Ifo-Branchenexperte Patrick Höppner hält Nachholeffekte dennoch für möglich. Kunden, die Buchungen im Frühjahr aufgeschoben hätten, könnten sich in der Sommerhauptreisezeit noch kurzfristig für Urlaub entscheiden, vermutet er.
Mittelmeerziele bleiben gefragt
Die Passagierzahlen zeigen für den Mittelmeerraum ein stabiles bis positives Bild. Von Januar bis Mai flogen von deutschen Hauptverkehrsflughäfen 4,2 Prozent mehr Reisende nach Kroatien, 3,6 Prozent mehr nach Griechenland und 2,7 Prozent mehr in die Türkei.
Italien legte um ein Prozent zu, die Nachfrage für Spanien blieb nahezu unverändert. Insgesamt sank die Zahl der Flugreisenden allerdings um 0,2 Prozent. "Im Gegensatz zum Mittelmeerraum verlieren derzeit viele Fernreiseziele an Attraktivität", sagt Höppner.
Preisdruck lässt nach
Die Zahl der Reiseunternehmen, die in den kommenden Monaten mit steigenden Preisen rechnen, ist ebenfalls gesunken. Auch die Preiserwartungen der Branche pendelten sich im Juni auf einem niedrigeren Niveau ein. Als wichtigen Grund führt das Ifo-Institut gesunkene Preise für Flugkerosin im Mai und Juni an. Sie liegen allerdings weiterhin deutlich über dem Niveau vor der Eskalation des Iran-Konflikts Ende Februar und könnten bei einer weiteren Verschärfung des Konflikts zwischen den USA, Iran und Israel erneut deutlich anziehen, wie die Entwicklung der Ölpreise im Juli bereits zeigt.
Für die Verbraucher bleibt Fliegen teurer. Tickets ins europäische Ausland kosteten im ersten Halbjahr 2026 im Schnitt 11,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.