Waldbrände mahnen zu 'Vorfahrt' für Klimaschutz

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der Waldbrände in Westeuropa mahnt Bundesumweltminister Carsten Schneider dringend, den Klimaschutz voranzubringen. "Der Klimawandel ist bereits schmerzhafte Realität und er trifft unseren Kontinent besonders stark", sagte der SPD-Politiker in Berlin.

Jetzt sei die Zeit für Brandbekämpfung, Nothilfe und europaweite Solidarität. "Zugleich muss es darum gehen, den gefährlichen Klimawandel zu stoppen, damit Hitze, Dürre und Waldbrände in Zukunft nicht noch schlimmer werden", betonte Schneider. "Der Ausbau der erneuerbaren Energien und anderer Klima-Lösungen darf jetzt nicht gebremst werden, sondern muss volle Vorfahrt bekommen." Das sei ein Gebot ökonomischer Vernunft, aber auch der Schutz von Menschen und ihrer Heimat.