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    Miete für viele schwer bezahlbar

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    Was hält vom Kauf ab?

    Für Sie zusammengefasst
    • Fast die Hälfte kann Wohnkosten gerade so leisten
    • Rund 60 Prozent geben 30 Prozent oder mehr ab
    • Viele sehen Wohneigentum nur durch Erbe erreichbar
    Miete für viele schwer bezahlbar - Was hält vom Kauf ab?
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/BONN (dpa-AFX) - Miete und Nebenkosten überfordern immer mehr Menschen in Deutschland. Knapp die Hälfte (48,5 Prozent) der 1.109 Mieter, die YouGov für die Postbank repräsentativ befragt hat, können sich ihre Wohnkosten "gerade so leisten". Fast jeder achte Mieter (12,2 Prozent) lebt nach eigener Einschätzung über seine finanziellen Verhältnisse.

    Nur noch gut ein Drittel (34,1 Prozent) der Anfang Juli befragten Mieter gaben an, sich ihre Wohnkosten "gut leisten" zu können. Bei der Vergleichsumfrage 2023 sagten dies noch mehr als 44 Prozent.

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    "Wohnen wird für immer mehr Mieter zu einer finanziellen Zumutung", sagt Ulrich Stephan, Chefanlagestratege Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, zu der die Postbank gehört. Die Ergebnisse der Umfrage seien "ein Hinweis darauf, wie wichtig bezahlbarer Wohnraum für unsere Gesellschaft geworden ist und wie stark sich die Lebenswirklichkeit von Mietern und Eigentümern inzwischen auseinanderentwickelt hat".

    Großer Wunsch nach Wohneigentum

    Die Mehrheit der Mieter (rund 60 Prozent) muss der Umfrage zufolge 30 Prozent oder mehr ihres Haushaltsnettoeinkommens aufbringen, um ihre Wohnkosten zu bezahlen. Bei einem knappen Drittel (29,7 Prozent) der 1.109 Mieter sind es nach eigener Schätzung sogar mindestens 40 Prozent. Die übrigen sagten, sie wüssten es nicht oder machten gar keine Angaben.

    Knapp jeder zweite Mieter (47,9 Prozent) würde lieber in den eigenen vier Wänden wohnen. Die größte Hürde für den Immobilienkauf: fehlendes Eigenkapital. Fast jeder Zweite (45,8 Prozent) der insgesamt 2.016 Befragten meint, dass Wohneigentum am ehesten durch ein Erbe erreichbar ist./ben/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 51,70 auf Lang & Schwarz (26. Juli 2026, 19:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -1,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 17,39 Mrd..

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,89EUR. Von den letzten 9 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +24,94 %/+63,38 % bedeutet.





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