Miete für viele schwer bezahlbar
Was hält vom Kauf ab?
- Fast die Hälfte kann Wohnkosten gerade so leisten
- Rund 60 Prozent geben 30 Prozent oder mehr ab
- Viele sehen Wohneigentum nur durch Erbe erreichbar
FRANKFURT/BONN (dpa-AFX) - Miete und Nebenkosten überfordern immer mehr Menschen in Deutschland. Knapp die Hälfte (48,5 Prozent) der 1.109 Mieter, die YouGov für die Postbank repräsentativ befragt hat, können sich ihre Wohnkosten "gerade so leisten". Fast jeder achte Mieter (12,2 Prozent) lebt nach eigener Einschätzung über seine finanziellen Verhältnisse.
Nur noch gut ein Drittel (34,1 Prozent) der Anfang Juli befragten Mieter gaben an, sich ihre Wohnkosten "gut leisten" zu können. Bei der Vergleichsumfrage 2023 sagten dies noch mehr als 44 Prozent.
"Wohnen wird für immer mehr Mieter zu einer finanziellen Zumutung", sagt Ulrich Stephan, Chefanlagestratege Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, zu der die Postbank gehört. Die Ergebnisse der Umfrage seien "ein Hinweis darauf, wie wichtig bezahlbarer Wohnraum für unsere Gesellschaft geworden ist und wie stark sich die Lebenswirklichkeit von Mietern und Eigentümern inzwischen auseinanderentwickelt hat".
Großer Wunsch nach Wohneigentum
Die Mehrheit der Mieter (rund 60 Prozent) muss der Umfrage zufolge 30 Prozent oder mehr ihres Haushaltsnettoeinkommens aufbringen, um ihre Wohnkosten zu bezahlen. Bei einem knappen Drittel (29,7 Prozent) der 1.109 Mieter sind es nach eigener Schätzung sogar mindestens 40 Prozent. Die übrigen sagten, sie wüssten es nicht oder machten gar keine Angaben.
Knapp jeder zweite Mieter (47,9 Prozent) würde lieber in den eigenen vier Wänden wohnen. Die größte Hürde für den Immobilienkauf: fehlendes Eigenkapital. Fast jeder Zweite (45,8 Prozent) der insgesamt 2.016 Befragten meint, dass Wohneigentum am ehesten durch ein Erbe erreichbar ist./ben/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 51,70 auf Lang & Schwarz (26. Juli 2026, 19:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -1,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 17,39 Mrd..
Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,89EUR. Von den letzten 9 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +24,94 %/+63,38 % bedeutet.
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Gemini meint dazu:
Frage:
Die Ausschüttung aus dem steuerlichen Einlagenkonto nach § 27 KStG wird bei der LEG Immobilien voraussichtlich noch sehr lange, potenziell über Jahrzehnte auf diesem Wege möglich sein.
Dafür gibt es zwei wesentliche Gründe:
1. Enorm hoher Bestand des Einlagenkontos
Der genaue, tagesaktuelle Kontostand wird zwar intern fortlaufend fortgeschrieben und im Rahmen der jährlichen Körperschaftsteuererklärung gesondert festgestellt, aber das steuerliche Einlagenkonto der LEG speist sich historisch aus den immensen Kapitalrücklagen, die im Zuge der Strukturierung, des Börsengangs (2013) und früherer Kapitalerhöhungen/Agio-Zahlungen entstanden sind. Bei einem jährlichen Dividendenvolumen von aktuell rund 220 bis 232 Millionen Euro (für die 2,92 EUR je Aktie im Jahr 2026) reichen diese Milliardenreserven mathematisch noch für eine sehr lange Zeit.
2. Die steuerliche "Verwendungsreihenfolge"
Ob ein Unternehmen aus dem Einlagenkonto ausschütten darf, regelt das Gesetz streng nach einer festen Reihenfolge (§ 27 Abs. 1 Satz 3 KStG):
- Eine Ausschüttung gilt steuerlich erst dann als Einlagenrückgewähr, wenn der sogenannte "ausschüttbare Gewinn" des Vorjahres vollständig verbraucht ist.
- Da Immobilienkonzerne wie die LEG nach HGB-Rechnungslegung aufgrund extrem hoher Abschreibungen (AfA) und Buchwerten oft kaum oder gar keine nennenswerten HGB-Bilanzgewinne ausweisen (während operativ der FFO fließt), bleibt das steuerliche Einlagenkonto fast immer die primäre Quelle für die Dividende.
Der steuerliche Haken für Aktionäre (Wichtiger Hinweis)
Da die LEG erst 2013 an die Börse gegangen ist, gibt es keine Altaktionäre vor 2009. Das bedeutet für dich:
- Die Dividende fließt dir zwar im Juni/Juli "brutto für netto" (ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Soli) zu.
- Es handelt sich jedoch streng genommen um eine Steuerstundung, keine endgültige Steuerfreiheit. Deine Bank bucht die 2,92 EUR automatisch als Minderung deines Einstandskurses ein.
Beispiel: Kaufst du die Aktie heute für 58,00 EUR, sinkt dein steuerlicher Einstandskurs nach der Ausschüttung auf 55,08 EUR. Verkaufst du die Aktie später wieder, wird der steuerpflichtige Veräußerungsgewinn anhand dieses reduzierten Kurses berechnet – die Steuer wird also erst beim Verkauf nachgeholt.
Fazit: Solange die LEG bilanziell so aufgestellt ist und ihre Substanz nicht durch steuerpflichtige HGB-Gewinne überlagert wird, bleibt dieser Status für die absehbare Zukunft (die nächsten Jahre und darüber hinaus) stabil.