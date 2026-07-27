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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 27. Juli 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • 08:00 GBR Vodafone Q1 und AstraZeneca Halbjahr
    • 09:00 DEU Audi Q2 und 14:00 Hochtief Q2 Zahlen
    • 17:45 FRA Michelin Rexel ITA Saipem Halbjahr
    TAGESVORSCHAU - Termine am 27. Juli 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 27. Juli ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Vodafone Group, Q1-Umsatz
    08:00 GBR: AstraZeneca, Halbjahreszahlen
    09:00 DEU: Audi, Q2-Zahlen
    14:00 DEU: Hochtief, Q2-Zahlen
    17:45 FRA: Michelin, Halbjahreszahlen
    17:45 FRA: Rexel, Halbjahreszahlen
    17:45 ITA: Saipem, Halbjahreszahlen
    17:50 FRA: LVMH, Halbjahreszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    03:30 CHN: Industriegewinne 6/26
    07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 5/26 (endgültig)
    07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 7/26
    10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 7/26
    10:00 EUR: EZB Geldmenge M3
    14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 6/26 (vorläufig) 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitendes Industrie 7/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Gremiensitzungen und Statements der Bundesparteien + 1200 Pk mit Bundeskanzler und CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz + 1300 Pk mit Linke-Vorsitzenden Luigi Pantisano

    15:00 DEU: Treffen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit Islands Ministerpräsidentin Kristrun Frostadottir

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    TAGESVORSCHAU Termine am 27. Juli 2026 Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 27. Juli ^ TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Vodafone Group, Q1-Umsatz 08:00 GBR: AstraZeneca, Halbjahreszahlen 09:00 DEU: Audi, Q2-Zahlen 14:00 DEU: Hochtief, Q2-Zahlen 17:45 FRA: Michelin, …
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