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    Merz' Personalrochade

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    Jetzt ist die CDU an der Reihe

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz kündigt Parteipersonalien am Montagmittag
    • Hoppermann gilt als gesetzte Generalsekretärin
    • Unmut über Umgang mit Schnieder wird Thema
    Merz' Personalrochade - Jetzt ist die CDU an der Reihe
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach den von Bundeskanzler Friedrich Merz bekanntgegebenen Personalwechseln in Kabinett, Kanzleramt und Bundestagsfraktion ist nun die Partei an der Reihe. In einer Pressekonferenz will der CDU-Chef am Montag (12.00 Uhr) bekanntgeben, wer den künftigen Gesundheitsminister Carsten Linnemann als CDU-Generalsekretär ablösen soll. Dafür gilt in der Union seit einigen Tagen die bisherige Schatzmeisterin Franziska Hoppermann als gesetzt.

    Merz schnürt seit dem Rücktritt von Bundestagsfraktionschef Jens Spahn (CDU) vor gut einer Woche ein großes Personalpaket. Zum Nachfolger Spahns soll am Mittwoch der bisherige Kanzleramtschef Thorsten Frei gewählt werden. Auf seinen Posten in der Regierungszentrale wechselt Gesundheitsministerin Nina Warken, die von Linnemann abgelöst wird.

    Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Steffen Bilger, löst Verkehrsminister Patrick Schnieder ab, mit dem Merz unzufrieden war. Und der bisherige Digital-Staatssekretär Philipp Amthor wird Staatsminister für die Bund-Länder-Beziehungen im Kanzleramt. Besonders über den Umgang mit Schnieder gibt es Unmut in der Union. Das dürfte in den Sitzungen von Parteipräsidium und -vorstand (ab 10.00 Uhr) vor der Pressekonferenz zur Sprache kommen./mfi/DP/zb






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