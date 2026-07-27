Halbjahresergebnis sinkt – Jahresprognose bestätigt
Trotz spürbarer Ergebnisrückgänge im ersten Halbjahr 2026 hält das Unternehmen an seiner Jahresprognose fest und treibt zugleich hohe Zukunftsinvestitionen konsequent voran.
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- Das Halbjahres-EBIT 2026 betrug 68,3 Mio. € (-23 Mio. € gegenüber Vorjahr); das Adjusted EBIT lag bei 61,7 Mio. € (-26 Mio. €).
- Hauptursachen des Rückgangs: deutlich tieferes Vermarktungsniveau der Eigenerzeugung sowie unterdurchschnittliche Wasserführung (Hochrhein -22,1%, Wallis -6,5%) mit geringerer Stromproduktion.
- Jahresprognose bestätigt: Operatives EBIT für 2026 weiterhin erwartet bei rund 120 Mio. €.
- Periodengewinn nach Steuern: 46,0 Mio. € (Rückgang um rund 24 Mio. €); Finanzergebnis unverändert bei ca. 1 Mio. €.
- Investitionen bleiben hoch: Bruttoinvestitionen H1 ~66 Mio. € (Netto ~41,5 Mio. €); Schwerpunkt auf Netzausbau/Modernisierung, Erneuerbare, Wasserstoff und Wärmelösungen; Jahresziel Bruttoinvestitionen >180 Mio. €.
- Segmententwicklung H1: Erneuerbare Erzeugungsinfrastruktur deutlich schwächer (-≈23 Mio. €; 52,8 Mio. €), kundennahe Energielösungen verbessert (+≈2 Mio.; 3,5 Mio. €), systemrelevante Infrastruktur leicht rückläufig (-≈3 Mio.; 10,4 Mio. €).
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