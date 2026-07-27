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    DAX-FLASH

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    Dax winkt Hoch seit drei Wochen dank US-Angriffspause im Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax knüpft zum Wochenbeginn an Freitagsschwung an
    • IG taxierte Dax knapp ein Prozent höher bei 25.325
    • Brent unter 90 Dollar, Gaspreis um neun Prozent gesunken
    DAX-FLASH - Dax winkt Hoch seit drei Wochen dank US-Angriffspause im Iran
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank einer Angriffspause der USA im Krieg mit dem Iran dürfte der Dax zu Wochenbeginn an die Stärke vom Freitag anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein knappes Prozent höher auf 25.325 Punkten. Damit winkt der höchste Stand seit drei Wochen.

    Profitieren dürften die Aktienkurse nicht zuletzt von fallenden Energiepreisen. Der Preis für ein Fass Rohöl der weltweiten Referenzsorte Brent gab um bis zu sieben Prozent nach und fiel unter die Marke von 90 Dollar. Zuletzt betrug das Minus noch knapp fünf Prozent. Der Gaspreis sackte sogar um neun Prozent ab.

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    Die USA haben die Angriffe gegen den Iran vorerst beendet. Bis zum Wochenende hatten die USA 13 Nächte in Folge Angriffe auf den Iran gemeldet. Auch der Iran hatte angedeutet, seine Angriffe vorerst auszusetzen. Das Militär begründete den Schritt damit, dass es mit seinem Vorgehen lediglich Vergeltung auf US-Angriffe übe.

    Die Angriffspause "nährt die Hoffnung auf Frieden", schrieb Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Und das komme an den Börsen gut an. Die zweite Nacht in Folge ohne Angriffe bringe ein Stück Zuversicht und Optimismus zurück./bek/mis





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