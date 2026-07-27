tonies Registered (A): Toniebox Lite vorgestellt – globales Audio-Ökosystem
Mit der neuen Toniebox Lite startet Tonies ein kompaktes Einstiegsgerät und baut sein kinderfreundliches Audio-Universum rund um die Toniebox 2 weiter aus.
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- Tonies kündigt Toniebox Lite als kompaktes, leichteres und günstigeres Entry-Gerät an, das das Audio-Ökosystem neben der Toniebox 2 erweitert.
- Die Toniebox Lite startet in Nordamerika (Vorbestellungen jetzt), erste Verfügbarkeit ab 22.08.2026 über tonies.com und Walmart; Markteinführung in Großbritannien, Irland, Australien und Neuseeland im Herbst 2026.
- Sie ist ab 1 Jahr freigegeben, kompatibel mit allen Tonies und bietet Zugriff auf über 1.500 Tonies sowie mehr als 3.500 digitale Titel; Eltern können Inhalte via tonies App steuern (Playback, Lautstärkebegrenzung).
- Die Toniebox Lite ergänzt Toniebox 2 als Teil eines mehrgeräte-Ökosystems; Toniebox 2 bleibt Flaggschiff mit Tonieplay-Gaming, dynamischen Lichtring, Schlaf-Timer, Sonnenaufgangswecker und Gutenacht-Modus.
- Inhalte und Partnerschaften: Erweiterte Inhalte wie My First Tonies und Tonieplay-Spiele sowie Partnerschaften mit Bluey, Pokémon und weiteren Lizenzpartnern.
- Tonies ist weltweit führende interaktive Audio-Plattform für Kinder; 2025 Umsatz rund 630 Mio. €, 2026 Umsatz > 760 Mio. €, über 100 Länder; SDAX-notiert; ca. 630 Mitarbeitende.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei tonies Registered (A) ist am 20.08.2026.
Der Kurs von tonies Registered (A) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,010EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,15 %
im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 13,160EUR das entspricht einem Plus von +1,15 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.201,79PKT (+0,70 %).
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