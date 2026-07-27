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    Dividendentermine

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    Dividenden Termine (ex-dates) KW 31 / 2026

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 31 / 2026
    Foto: OlekAdobe - stock.adobe.com

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 31 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im Juli 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 31 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Nokia
    		+3,76 % 27.07.
    Townsquare Media Registered (A)
    		+11,24 % 27.07.
    Remy Cointreau
    		+2,75 % 27.07.
    Royal Bank of Canada
    		+3,33 % 27.07.
    The Brink's
    		+1,06 % 27.07.
    KNOT Offshore Partners
    		+1,51 % 27.07.
    Invesco Mortgage Capital
    		+17,44 % 27.07.
    Star Group
    		+5,95 % 27.07.
    USA Compression Partners
    		+8,50 % 27.07.
    South Plains Financial
    		+1,69 % 27.07.
    Value Line
    		+2,74 % 27.07.
    Union Bankshares (VT)
    		+4,81 % 27.07.
    FVCBankcorp
    		- 27.07.
    MFE-MEDIAFOREUROPE Registered (B)
    		+8,62 % 27.07.
    Home Federal Bancorp
    		+4,06 % 27.07.
    Weis Markets
    		+1,87 % 27.07.
    Paychex
    		+2,82 % 28.07.
    ASML Holding NV NY
    		+0,95 % 28.07.
    Celanese
    		+0,25 % 28.07.
    Fastenal
    		+2,10 % 28.07.
    Telefonica Brasil
    		+5,89 % 28.07.
    MetroCity Bankshares
    		+3,36 % 29.07.
    Prospect Capital
    		+14,23 % 29.07.
    Entegris
    		+0,45 % 29.07.
    Cogeco Communications
    		+5,57 % 29.07.
    Antero Midstream Corporation
    		+5,30 % 29.07.
    Riley Exploration Permian
    		+5,34 % 29.07.
    Phoenix Education Partners Registered
    		- 29.07.
    Cogeco
    		+6,18 % 29.07.
    Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered
    		- 29.07.
    Conagra Brands
    		+5,13 % 30.07.
    Constellation Brands (A)
    		+1,83 % 30.07.
    Moneysupermarket.com Group
    		+6,57 % 30.07.
    M&G Credit Income Investment Trust GBP
    		+8,14 % 30.07.
    Aptargroup
    		+1,24 % 30.07.
    Mesabi Trust Units of Benef Interest
    		+22,56 % 30.07.
    Bank of Montreal
    		+4,26 % 30.07.
    Citizens Financial Group
    		+3,75 % 30.07.
    H B Fuller
    		+1,61 % 30.07.
    Reach
    		+9,84 % 30.07.
    Henderson Far East Income
    		+10,88 % 30.07.
    Alternative Income REIT
    		+8,74 % 30.07.
    Braemar
    		+4,72 % 30.07.
    CQS New City High Yield Fund
    		+8,59 % 30.07.
    Maven Income and Growth VCT
    		+5,98 % 30.07.
    Ecofin Global Utilities and Infrastructure Trust GBP
    		+4,23 % 30.07.
    Gore Street Energy Storage Fund
    		+7,87 % 30.07.
    The European Smaller Companies Trust GBP
    		+2,76 % 30.07.
    Maven Income and Growth VCT 3
    		+8,79 % 30.07.
    James Latham
    		+5,38 % 30.07.
    Triad Group
    		+2,02 % 30.07.
    Maven Income and Growth VCT 4
    		+10,13 % 30.07.
    First Merchants Depositary Shs (A)
    		+7,28 % 30.07.
    Realty Income
    		+5,61 % 31.07.
    AGNC Investment
    		+14,68 % 31.07.
    Ellington Financial
    		+11,78 % 31.07.
    Texas Instruments
    		+3,18 % 31.07.
    EPR Properties of Beneficial Interest
    		+6,68 % 31.07.
    Granite Real Estate Investment Trust Stapled Units
    		+4,72 % 31.07.
    Cardinal Energy
    		+10,05 % 31.07.
    Freehold Royalties
    		+8,11 % 31.07.
    Morgan Stanley
    		+2,76 % 31.07.
    Whitecap Resources
    		+7,36 % 31.07.
    Orchid Island Capital
    		+19,51 % 31.07.
    AES
    		+5,53 % 31.07.
    Valero Energy
    		+3,09 % 31.07.
    Virtus Investment Partners
    		+5,51 % 31.07.
    Casey's General Stores
    		+0,49 % 31.07.
    Peyto Exploration & Development
    		+4,40 % 31.07.
    National Retail Properties
    		+5,76 % 31.07.
    Ellington Residential Mortgage REIT Registered of Benef Interest
    		+16,63 % 31.07.
    Targa Resources
    		+2,19 % 31.07.
    Four Corners Property Trust
    		+5,57 % 31.07.
    Dividend 15 Split Corp A
    		+19,04 % 31.07.
    Northland Power
    		+5,78 % 31.07.
    Enterprise Products Partners
    		+6,77 % 31.07.
    Firm Capital Mortgage Investment
    		+8,48 % 31.07.
    Agree Realty
    		+4,17 % 31.07.
    Allied Properties Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+10,38 % 31.07.
    Surge Energy
    		+8,20 % 31.07.
    Tanger Factory Outlet Centers
    		+3,62 % 31.07.
    Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+3,79 % 31.07.
    Stellus Capital Investment
    		+11,76 % 31.07.
    Emera
    		+4,67 % 31.07.
    Northwest Natural Holding Company
    		+4,61 % 31.07.
    Plains All American Pipeline
    		+8,25 % 31.07.
    Atrium Mortgage Investment
    		+8,28 % 31.07.
    Nisource
    		+2,77 % 31.07.
    Universal Insurance Holdings
    		+2,55 % 31.07.
    Alliant Energy
    		+3,21 % 31.07.
    Sienna Senior Living
    		+5,22 % 31.07.
    CSW Industrials
    		+0,30 % 31.07.
    Western Midstream Partners
    		+9,16 % 31.07.
    Bird Construction
    		+3,14 % 31.07.
    Firm Capital Property Trust Trust Units
    		+8,48 % 31.07.
    A.O.Smith
    		+2,04 % 31.07.
    Donegal Group (A)
    		+3,93 % 31.07.
    Exchange Income
    		+4,21 % 31.07.
    Genesis Energy Lp
    		+4,70 % 31.07.
    Canadian Banc Corp A
    		+15,52 % 31.07.
    Flagship Communities Real Estate Investment Trust Trust Unit
    		+2,60 % 31.07.
    Park-Ohio Holdings
    		+2,49 % 31.07.
    Grupo Aval Acciones y Valores Grupo
    		+4,02 % 31.07.
    Div 15 SPLIT Co/CL A
    		+19,25 % 31.07.
    Lifetime Brands
    		+4,64 % 31.07.
    Extendicare
    		+3,55 % 31.07.
    Crombie Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+6,10 % 31.07.
    CT Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+6,07 % 31.07.
    SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+7,15 % 31.07.
    Canadian Tire Ltd (A)
    		+2,21 % 31.07.
    Permianville Royalty Trust
    		+7,14 % 31.07.
    Donegal Group (B)
    		+2,00 % 31.07.
    Riocan Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+6,34 % 31.07.
    Choice Properties Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+5,32 % 31.07.
    K-Bro Linen
    		+3,36 % 31.07.
    North American Financial 15 Split Registered (A)
    		+17,17 % 31.07.
    Neuber Berm Mun/Sh USD
    		+6,32 % 31.07.
    Primaris Real Estate Investment Trust Trust Units (A)
    		+5,73 % 31.07.
    Canadian Life Cos Split Registered (A)
    		+18,87 % 31.07.
    Automotive Properties Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+7,43 % 31.07.
    First Capital Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+4,50 % 31.07.
    Rithm Capital Cum Conv Red Perp Pfd (B)
    		+9,97 % 31.07.
    Granite Real Estate Investment Trust
    		+4,72 % 31.07.
    CHARTWELL RETIR/SH UT
    		+3,36 % 31.07.
    Rithm Capital Cum Conv Red Perp Pfd (C)
    		+9,49 % 31.07.
    Plaza Retail REIT
    		+7,07 % 31.07.
    PPL
    		- 31.07.
    Rithm Capital Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    		- 31.07.
    Commerce Split Capital
    		+8,10 % 31.07.
    PG&E 5 % Cum Pfd
    		- 31.07.
    Bank of America Depositary
    		- 31.07.
    Minto Apartment Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+3,82 % 31.07.
    Nexus Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+9,89 % 31.07.
    Sentry Select Primary Metals Registered (A)
    		+5,70 % 31.07.
    BTB Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+8,18 % 31.07.
    Pembina Pipeline Cum Conv Red Perp Pfd Registered (A)
    		- 31.07.
    Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+4,35 % 31.07.
    Killam Apartment Real Estate Investment Trust
    		+4,13 % 31.07.
    Rithm Capital Fixed-to-Fltg Cum Conv Red Perp Pfd (D)
    		+7,09 % 31.07.
    Morguard Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+4,18 % 31.07.
    LXP Industrial Trust 6.5 % Cum Conv Pfd (C)
    		- 31.07.
    Boardwalk Real Estate Investment Trust Trust Units
    		+4,97 % 31.07.

    Die Dividendenrenditen in der KW 31 / 2026 reichen von +0,25 % bei Celanese bis +22,56 % bei der Mesabi Trust Units of Benef Interest Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Hinweis zu Dividenden in der KW 31 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 31 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im Juli 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im Juli, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.





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