Microsoft, Meta, Amazon & Apple müssen liefern, sonst ist der KI-Trade am Ende!

Für den kriselnden Bezahldienstleister könnte es der letzte Quartalsbericht in Eigenregie werden, denn die schon seit längerer Zeit kursierenden Übernahmegerüchte konkretisierten sich zuletzt. Gemeinsam mit dem Private-Equity-Fonds hat der Fintech-Konkurrent Stripe ein Angebot über 53 Milliarden US-Dollar abgegeben .

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das PayPal-Management erteilte dem rasch als zu niedrig eine Absage – eine riskante Wette! Denn wenn die am Dienstag erwarteten Quartalszahlen erneut enttäuschend ausfallen und die Aktie abstürzen sollte, verschlechtert sich die Verhandlungsposition von PayPal erheblich. Anderseits kann das rasche Zurückweisen der Offerte auch ein Indiz dafür sein, dass sich PayPal seiner Sache und vor allem seiner Zahlen und einer positiven Reaktion am Markt darauf sicher ist.

Von Analystinnen und Analysten wird ein Umsatzergebnis in Höhe von 8,47 Milliarden US-Dollar erwartet. Das entspräche gegenüber dem Vorjahresquartal einem Plus von 2,2 Prozent. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll jedoch von 1,40 US-Dollar um 8,6 Prozent auf 1,28 US-Dollar zurückgegangen sein – ein Sinnbild für die anhaltende Wachstumskrise.

Besonders Augenmerk dürften Anlegerinnen und Anleger einerseits auf das Zahlungsvolumen sowie andererseits insbesondere auf den Bereich "Branded Checkout" legen. Hier hatte PayPal zuletzt die größten Schwierigkeiten, sich gegen die wachsende Konkurrenz durchzusetzen. Eine anhaltende Stagnation oder gar ein Rückgang des abgewickelten Zahlungsvolumens würde für weitere Marktanteilsverluste sprechen.

Eine große Mehrheit der Optionshändlerinnen und -händler ist sich sicher, dass die PayPal-Aktie von der Ergebnispräsentation profitieren wird. 69,7 Prozent aller am kommenden Freitag verfallenden Optionskontrakte liegen auf der Call-Seite, ihnen steht ein Put-Anteil von 30,3 Prozent gegenüber. Eingepreist ist eine Kursreaktion von bis zu 8,8 Prozent – ein für die Aktie durchschnittlicher Wert.

Mittwoch, 29. Juli: Meta Platforms

Trotz eines hohen Umsatzwachstums, nicht zuletzt dank seiner Cloud-Sparte, und deutlich übertroffenen Gewinnerwartungen zeigten sich Investoren in der vergangenen Woche von den von Alphabet vorgelegten Quartalszahlen nicht überzeugt. Schuld daran waren die erneut angehobene Prognose für die Investitionsausgaben sowie der negative Cashflow. Insgesamt verzeichnete Alphabet Mittelabflüsse in Höhe von 6,5 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig explodieren die langfristigen Verbindlichkeiten. Noch vor zwei Jahren war das Unternehmen mit gerade mal rund 11 Milliarden US-Dollar verschuldet. Jetzt liegen die langfristigen Schulden bei fast 100 Milliarden US-Dollar und damit dem Neunfachen. Die Zweifel daran, dass sich das jemals auszahlen wird, wachsen.

Wie Alphabet investiert auch Meta Platforms massiv in Rechenzentren für KI-Anwendungen – selbst wenn CEO Mark Zuckerberg zuletzt einräumen müsste, er selbst wisse nicht so recht, in welche Richtung man sich gegenwärtig bewegen wolle. Überschüssige Rechenkapazitäten hat man daher kurzerhand an Anthropic vermietet. Die Margen hier sind allerdings gering. Gleichzeitig steht das Unternehmen gegenwärtig stark unter Beschuss: Die Zahl der Klagen, Meta Platforms und Zuckerberg hätten bereits früh über die gesundheitsschädlichen Auswirkungen seiner Netzwerke insbesondere für Kinder und Teenager Bescheid gewusst, aber nicht entsprechend gehandelt, nehmen zu. Sollte es zu einer Verurteilung kommen, drohen dem Unternehmen Straf- und Schadensersatzzahlungen in Milliardenhöhe. Und das in einer Zeit, in der Verschuldung auch hier rasant ansteigt. Zuletzt sanden fast 90 Milliarden US-Dollar auf der Schuldenuhr – zweieinhalb Mal so viel wie noch vor 3 Jahren.

Daher steht auch Meta Platforms in der Pflicht nachzuweisen, dass sich die gewollte Erosion der bis dato kerngesunden Unternehmensbilanz auszahlt. Nach der Wachstumsbeschleunigung in den vergangenen Quartalen wird mit einem Umsatzanstieg von 26,8 Prozent gerechnet. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll von 7,14 auf 7,39 US-Dollar geklettert sein, was einem Anstieg von 3,5 Prozent entspräche. Eine Folge nicht zuletzt auch der auf inzwischen 562,0 Millionen US-Dollar gestiegenen Zinskosten pro Quartal.

Ungeachtet der jüngst aufgekommenen Sorgen um zu hohe Investitionsausgaben überwiegt vor den Zahlen das bullishe Sentiment, 71,8 Prozent der offenen Optionskontrakte liegen auf der Call-Seite, die übrigen 28,2 Prozent entfallen auf Put-Optionen. Zu erwarten ist eine Kursbewegung um bis zu 8,4 Prozent. Im Januar und April hatte Meta Platforms nach den Zahlen nicht profitieren können.

Mittwoch, 29. Juli: Microsoft

Für Microsoft besteht dieselbe Herausforderung wie für die übrigen Hyperscaler auch. Investoren wollen profitables Wachstum und nicht Wachstum um jeden Preis sehen. An genau dieser Hürde könnte Microsoft aber wie zuvor Alphabet scheitern. Schon im letzten Quartal türmten sich die Verbindlichkeiten auf 125,4 Milliarden US-Dollar. Verfügte Microsoft vor 3 Jahren noch über ein Nettovermögen von fast 40 Milliarden US-Dollar, steht das Unternehmen unter dem Strich jetzt mit 47,2 Milliarden US-Dollar in der Kreide – eine beispiellose Verschlechterung einer Bilanz.

Gleichzeitig steht Microsoft gleich an mehreren Fronten unter Druck. Die explodierenden Speicherpreise drohen die Margen im Hardware-Geschäft aufzufressen. Im Software-Geschäft lauert die Disruption durch agentische KI und immer leistungsfähigere Coding-Tools. So hat vor wenigen Wochen beispielsweise Starbucks angekündigt, künftig stärker auf Eigenentwicklungen zu setzen, um die jährlichen Kosten aus Software-Abonnements in Höhe von 400 Millionen US-Dollar zu reduzieren. Für Starbucks übernimmt Microsoft mit seinen Produktivitätslösungen die Inventar- und Warenbestandsverwaltung. Folgen weitere Konzerne dem Vorbild, dürfte Microsoft im Geschäftskundenbereich auf Schwierigkeiten treffen.

Dazu kommt das OpenAI-Problem: Der einstige Branchenprimus ist inzwischen hinter Anthropic zurückgefallen und hat im Geschäftskundenbereich viele Kundinnen und Kunden an Claude verloren. Sollte das zu Bewertungsverlusten führen, müsste Microsoft diese in seiner Bilanz ausweisen, was den Gewinn pro Aktie einerseits senken würde und andererseits zu höheren Finanzierungskosten führen könnte, weil es weniger zu besichernde Vermögenswerte gibt. Die Zinskosten von Microsoft kletterten zuletzt auf 784,0 Millionen US-Dollar im Quartal.

Dementsprechend dürften nur bärenstarke Zahlen Investoren dazu veranlassen, bei der auch technisch weiterhin angeschlagenen Aktie wieder zuzugreifen. Für den Umsatz werden 87,67 Milliarden US-Dollar erwartet, beim bereinigten Gewinn pro Aktie 4,24 US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahresquartal entspräche das Anstiegen von 14,7 und 16,2 Prozent. Die vielbeachteten Erlöse aus der Cloud-Sparte Azure sollen nach unternehmenseigenen Angaben um 40 Prozent wachsen.

Wie für Meta Platforms sind Anlegerinnen und Anleger auch für die Microsoft-Aktie bullish, gegenwärtig liegen 70,3 Prozent aller offenen Optionskontrakte auf der Call-Seite – und das, obwohl die Aktie bereits dreimal in Folge nach den Zahlen gefallen ist, im Januar sogar um 10,0 Prozent. Für dieses Mal ist mit 7,2 Prozent eine deutlich über dem Durchschnitt liegende Kursreaktion eingepreist.

Donnerstag, 30. Juli: Amazon

Einen Tag nach dem Fed-Leitzinsentscheid, der möglicherweise für eine überraschende Zinserhöhung sorgen könnte, steht mit den Zahlen des E-Commerce-Riesen ein weiterer Hyperscaler mit gigantischen Investitionsausgaben auf dem Programm.

Sollte die US-Notenbank ihre Zinsen tatsächlich angehoben oder weitere Zinserhöhungen wenigstens in Aussicht gestellt haben, könnte der Gegenwind noch einmal stärker geworden sein, was die Beurteilung der hohen KI-Ausgaben betrifft. Mit einer Gesamtverschuldung von 235,5 Milliarden US-Dollar und Nettoverbindlichkeiten von 92,5 Milliarden US-Dollar ist Amazon gegenwärtig der Schuldenkönig im KI-Bereich. Bei den Schulden unter dem Strich ist nur Oracle noch höher verschuldet. Mehr als 800 Millionen US-Dollar muss Amazon inzwischen jedes Quartal für seine Zinsen berappen. Da Amazon gleichzeitig auf vielen Hochzeiten zu tanzen versucht, darunter auch der Einstieg in das Satelliten- und Raumfahrtgeschäft, droht die finanzielle Überforderung.

Gleichzeitig steht der Online-Handel unter Druck, denn Verbraucherinnen und Verbrauchern, insbesondere in den USA, bleibt angesichts der Lebenshaltungskostenkrise am Ende des Monats immer weniger Geld zur Verfügung. Gleichzeitig steht auch der Amazon Marketplace unter verstärktem Wettbewerbsdruck einerseits und Gegenwind durch wachsende Handelshemmnisse andererseits – Amazon steht also vor einem herausfordernden Quartalsbericht.

Dessen ungeachtet wird nicht zuletzt dank der Cloud-Sparte AWS mit einem gewaltigen Umsatzwachstum von 167,7 auf 196,0 Milliarden US-Dollar gerechnet. Ein Plus von 16,9 Prozent wäre der höchste Zuwachs seit dem Höhepunkt der Corona-Pandemie vor 5 Jahren. Für den bereinigten Gewinn pro Aktie wird mit einem Anstieg von 1,68 US-Dollar je Anteil auf 1,81 US-Dollar und damit um 7,7 Prozent gerechnet.

Auch bei Amazon erwarten sich Optionsmarktteilnehmende von den Zahlen Rückenwind, hier liegt die Call-Quote sogar bei überwältigenden 77,4 Prozent. Allein diese Einseitigkeit könnte dazu führen, dass die Stillhalter dieser Optionen ein Interesse an fallenden Kursen haben. Zu rechnen ist hier mit einer Kursbewegung von bis zu 7,2 Prozent, in den zurückliegenden drei Quartalen lag die Kursreaktion jedoch deutlich unter den vorab eingepreisten Bewegungen.

Donnerstag, 30. Juli: Apple

Am Ausgabenexzess der übrigen Magnificent-Seven-Werte hat sich Apple bislang nicht beteiligt. Das Unternehmen wartet die Entwicklungen innerhalb der KI-Branche weiter ab, anstatt sich anderen Spitze zu setzen. Das kam bei Investoren lange nicht gut an, inzwischen weiß der Markt diese Zurückhaltung allerdings zu schätzen – sonst wäre die Aktie zuletzt nicht auf neue Allzeithochs gestiegen, während die Anteile der Mitbewerber deutlich hinter ihre bisherigen Rekordnotierungen zurückgefallen sind. Dank eines Nettovermögens von 61,9 Milliarden US-Dollar hält sich Apple alle Möglichkeiten offen, während die finanziellen Spielräume bei der Konkurrenz enger werden.

Doch auch Apple hat mit Problemen zu kämpfen. Angesichts explodierender Speicherpreise musste das Unternehmen die Preise für seine Endgeräte erhöhen, um einer Margenerosion vorzubeugen. Das allerdings könnte den Konzern Marktanteile kosten, da Verbraucherinnen und Verbraucher angesichts hoher Lebenshaltungskosten preissensitiver geworden sind. Das hat sich weltweit in insgesamt niedrigeren Smartphone-Verkäufen niedergeschlagen. Den größten Teil seiner Erlöse erwirtschaftet Apple aber unverändert mit dem Verkauf von mobilen Endgeräten.

Diese Herausforderungen treffen auf eine Unternehmensbewertung, die angesichts der jüngsten Kursgewinne der Aktie am absolut oberen Ende der langfristigen Bewertungsspanne angelangt ist. Für 2026 ist Apple bereits mit einem KGV von 38 bewertet. Das liegt nicht nur um 62,5 Prozent über dem Branchendurchschnitt, sondern auch um 30,5 Prozent über dem Fünfjahresmittel. Bei vielen weiteren Kennziffern fallen die Aufschläge ähnlich aus. Die Fallhöhe für die Apple-Aktie ist also beträchtlich, sollten die Zahlen oder der Ausblick den Erwartungen nicht gerecht werden – selbst Wall-Street-Analystinnen und -Analysten halten das Papier angesichts eines mittleren Kursziels von 318,81 US-Dollar inzwischen um 4,3 Prozent überbewertet.

Bei den Erlösen erwartet der Markt einen Anstieg von 15,8 Prozent auf 108,9 Milliarden US-Dollar – das wäre das dritte Quartal mit einem deutlich zweistelligen Umsatzwachstum in Folge. Beim bereinigten Gewinn je Anteil setzen Expertinnen und Experten auf 1,89 US-Dollar – ein Wert um 20,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis.

Im Unterschied zu den vorangegangenen Werten ist bei Apple angesichts der Notierungen nur knapp unterhalb der Rekordnotierungen deutliche Zurückhaltung zu spüren, die Call-Quote liegt hier nur bei 55,1 Prozent, während 44,9 Prozent der offenen Kontrakte auf der Put-Seite liegen. Die erwartete Kursreaktion von ± 4,3 Prozent liegt im Rahmen der vergangenen Quartalszahlen.

Weitere nennenswerte US-, China-ADR-Quartalszahlen:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

** Immobilieninvestitionsfonds (REIT), daher Funds from Operations (FFO) statt EPS

Stand: Sonntag, 26. Juli, 14:15 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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