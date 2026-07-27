Letzte Chance auf Trendwende!

Seitdem hat sich das Bild jedoch deutlich eingetrübt. Der TecDAX befindet sich in einer vergleichsweise kräftigen Korrektur und ist bis auf seinen 200-Tage-Durchschnitt sowie seinen früheren Abwärtstrend im Bereich von 3.700 Punkten zurückgefallen. Aus charttechnischer Sicht ist dies eine wichtige Unterstützungszone und möglicherweise die letzte Chance, einen erneuten Aufwärtstrend einzuleiten. Am Freitag zeigte sich dort bereits eine deutliche Gegenbewegung durch Käufer.

Bereits in der ersten Maihälfte hatte der TecDAX seine kurzfristige Konsolidierungsphase mit einem Anstieg über 3.795 Punkte beendet. Dadurch wurde der Weg zum damaligen Rekordhoch aus dem Sommer des vergangenen Jahres bei 3.994 Punkten frei. Nachdem auch diese Marke in der zweiten Maihälfte überwunden worden war, stieg der Index bis auf 4.284 Punkte.

Für eine nachhaltige Erholung müsste der Index jedoch zunächst wieder über 3.800 Punkte steigen. Gelingt dies, wären zunächst Kursgewinne bis zum 50-Tage-Durchschnitt bei 3.848 Punkten und anschließend bis 3.933 Punkte möglich.

Fällt der TecDAX hingegen auf Tagesschlussbasis unter 3.670 Punkte, würde dies als Rückkehr in den vorherigen Abwärtstrend gewertet. In diesem Fall könnten weitere Kursverluste bis auf 3.535 Punkte und darunter in den Bereich von 3.394 Punkten folgen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 3.800 Punkte

Kursziele : 3.848 und 3.933 Punkte

Renditechance via DU98TY : 45 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Tage

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

TecDAX-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU98TY Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,96 - 3,16 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.480,34 Punkte Basiswert: TecDAX-Index KO-Schwelle: 3.480,34 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.769,97 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 3.933 Punkte Hebel: 11,95 Kurschance: + 45 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN2HU6 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,11 - 3,31 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 4.055,65 Punkte Basiswert: TecDAX-Index KO-Schwelle: 4.055,65 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.769,97 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,31 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.