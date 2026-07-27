Wie lange kann das gut gehen?

Aus charttechnischer Sicht würde ein Rückgang des DAX unter 24.750 Punkte das Risiko weiterer Verluste bis auf 24.480 Punkte erhöhen. Dort verläuft eine innere Trendlinie, die seit Mitte April Bestand hat. Ein deutlich größeres Korrekturpotenzial sehen Marktbeobachter allerdings erst bei einem Fall unter den 200-Tage-Durchschnitt von 24.281 Punkten. In diesem Fall könnte ein Rückgang von mehr als Tausend Punkten folgen.

Gleichzeitig gehen die Kämpfe im Nahen Osten unvermindert weiter. Die angespannte Lage ließ den Preis für die Nordseesorte Brent Crude in der vergangenen Woche zeitweise auf 102,00 US-Dollar je Barrel steigen. Die Unsicherheit im Technologiesektor und das anhaltende Eskalationspotenzial rund um das Rote Meer könnten die Börsen auch zu Beginn dieser Woche erneut belasten.

Auf der Oberseite bleibt die Marke von 25.200 Punkten weiterhin entscheidend. Ein Anstieg über dieses Niveau würde weiteres Aufwärtspotenzial bis zum Januarhoch bei 25.507 Punkten eröffnen. Bis zum Fed-Zinsentscheid am 29. Juli dürfte an den Aktienmärkten insgesamt eine eher abwartende Haltung vorherrschen.

Aktuelle Lage

DAX bei 25.099 Punkten

VDAX signalisiert erhöhte Nervosität

Fear& Greed Index bei 39 auf "FEAR"

Tagesanalyse:

RSI: 52 - Neutral MACD: -3,27 - Sell Insgesamt: Neutral MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins neutrale Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.507 / 25.890 / 26.101 und 26.224 Punkten, nach unten bei 24.700 / 24.480 / 24.203 und 23.968 Punkten. Gaps bei 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe noch intakt - DAX zurück in Keil-Formation - Inverse SKS-Formation weiter auf der Kippe! - USA-Iran-Konflikt wieder aufgeflammt! Ölknappheit weiter ein Problem! - Tech mit massiven Verlusten! VDAX-New Angstlevel weiter hoch VDAX-New der Deutschen Börse (24. Juli 2026): Bei 18,36% (steigend) (Vortag: 17,50%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order über 25.205 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 24.830 Punkten. Kursziel bei 25.507 Punkten 2. Stop-Sell-Order unter 24.670 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 24.935 Punkten. Kursziel bei 24.246 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1NXQ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,25 - 9,28 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.179,03 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.179,03 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.099,68 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 27,05 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY8ZND Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,22 - 9,25 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.977,27 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.977,27 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.099,68 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 27,09 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.