Aktie sichtlich geschwächt!

Die wachsende Skepsis spiegelte sich in der vergangenen Woche in einem Kursverlust im zweistelligen Prozentbereich wider. Dadurch fiel die Aktie zunächst auf ihren 200-Tage-Durchschnitt bei 319,03 US-Dollar sowie auf einen seit April 2025 bestehenden Aufwärtstrend zurück. Sollte diese wichtige Unterstützungszone unterschritten werden, würde dies aus charttechnischer Sicht ein deutliches Verkaufssignal liefern. In diesem Fall könnte die Aktie bis auf 271,95 US-Dollar und darunter auf 240,00 US-Dollar zurückfallen. Für kurzfristig orientierte Anleger könnten sich daraus Chancen auf der Verkaufsseite ergeben.

Viele Anleger fragen sich inzwischen, wann sich die milliardenschweren Investitionen in Künstliche Intelligenz tatsächlich in höheren Gewinnen niederschlagen werden. Gleichzeitig kommen immer mehr KI-Modelle auf den Markt, die nicht zwangsläufig immer größere Rechenkapazitäten benötigen. Zudem hat sich der Wettbewerb zwischen den Anbietern deutlich verschärft. Aus heutiger Sicht gilt der Ausgang dieses Wettbewerbs als offen, langfristig dürfte es jedoch zu einer Konsolidierung der Branche kommen.

Gelingt es der Aktie dagegen zu Beginn dieser Woche, den Bereich von 331,15 US-Dollar zurückzuerobern, könnte zunächst die in der vergangenen Woche entstandene Kurslücke durch einen Anstieg auf 341,73 US-Dollar geschlossen werden. Darüber hinaus rückt der 50-Tage-Durchschnitt bei 354,49 US-Dollar als nächstes Kursziel in den Fokus.

Ein weiterer wichtiger Termin in dieser Woche ist die Sitzung der US-Notenbank. Anleger werden die Aussagen der Fed genau verfolgen, denn steigende Zinsen könnten insbesondere für kapitalintensive Unternehmen wie die großen KI-Konzerne zu einem zusätzlichen Belastungsfaktor werden.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 308,00 US-Dollar

Kursziele : 271,95 und 240,00 US-Dollar

Renditechance via DN3YTP : 270 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Alphabet Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU9ZUD Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,45 - 2,46 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 291,637 US-Dollar Basiswert: Alphabet Inc. KO-Schwelle: 291,637 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 319,74 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,40 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN3YTP Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,41 - 2,42 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 346,182 US-Dollar Basiswert: Alphabet Inc. KO-Schwelle: 346,182 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 319,74 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 240,00 US-Dollar Hebel: 11,56 Kurschance: + 270 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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