Bullenpower: Silberpreis springt auf 59,42 USD

+1,15 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,29 % 1 Monat +0,81 % 3 Monate -22,44 % 1 Jahr +53,82 %

Bullen dominieren den Handel: Silber legtzu und notiert bei 59,42. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 20,41252USD. Heute notiert Silber bei 59,42USD. Ihr Einsatz wäre nun 29.111,5USD wert – ein Zuwachs von +191,12 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.