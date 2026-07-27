Silberpreis
Bullenpower: Silberpreis springt auf 59,42 USD
Deutlicher Anstieg: Silber klettert +1,15 % in 24h auf 59,42 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+5,29 %
|1 Monat
|+0,81 %
|3 Monate
|-22,44 %
|1 Jahr
|+53,82 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 20,41252USD. Heute notiert Silber bei 59,42USD. Ihr Einsatz wäre nun 29.111,5USD wert – ein Zuwachs von +191,12 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Das Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum bleibt sachlich gemischt. Kurzfristig drückt die Kursentwicklung durch steigende Anleiherenditen, Realzinsen und USD; RSI-Divergenzen deuten auf Verkäufer-Erschöpfung, Widerstand um ca. 82 USD. Langfristig könnte eine Vertrauenskrise bei Staatsanleihen Silber als sicheren Wertspeicher attraktiver machen, besonders bei robuster physischer Nachfrage (China). 14 Tage volatil, Renditen dominieren.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|326,75EUR
|+0,57 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|115,45EUR
|+0,82 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|229,44EUR
|+0,63 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|296,98EUR
|+1,08 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|82,89EUR
|+1,35 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|483,20EUR
|+1,44 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|342,84EUR
|+0,54 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|69,50EUR
|+0,71 %
|Long
|1
|0,00
|115,38EUR
|+0,51 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,944EUR
|-0,48 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.